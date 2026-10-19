Analizarán en Monterrey retos de gestión hídrica y sobreexplotación de acuíferos en la frontera

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Coahuila
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    Analizarán en Monterrey retos de gestión hídrica y sobreexplotación de acuíferos en la frontera
    Expertos analizarán la situación hídrica que priva la frontera entre México y Estados Unidos. Especial

Expertos de México y Estados Unidos se reunirán para revisar la situación hídrica de la región, incluyendo a Coahuila

El Museo de Historia Mexicana, en Monterrey, será sede del encuentro binacional “Construyendo puentes sobre las aguas compartidas entre México y Estados Unidos”, organizado por el Foro Permanente de Aguas Binacionales y el Rosenberg International Forum on Water Policy.

El evento se realizará los días 20 y 21 de octubre y reunirá a autoridades, académicos y especialistas para analizar la situación de las fuentes superficiales compartidas, como los ríos Bravo y Colorado, así como las condiciones de los acuíferos fronterizos.

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LA CUENCA DEL RÍO BRAVO Y SU IMPACTO EN COAHUILA

En Coahuila, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene delimitados 28 acuíferos subterráneos. De estos, 21 están integrados en el Organismo de Cuenca VI “Río Bravo”, que comprende la zona norte, la Región Carbonífera, la zona Centro-Desierto y parte del sureste del estado.

Entre los acuíferos que forman parte de este organismo destacan Saltillo-Ramos Arizpe, Allende-Piedras Negras, Presa La Amistad, Monclova y Cuatrociénegas-Ocampo.

ESTRÉS HÍDRICO Y DÉFICIT EN SALTILLO

En el territorio de Saltillo se localizan tres acuíferos: Saltillo Sur, Región Manzanera-Zapalinamé y Saltillo-Ramos Arizpe. Este último es el único de los tres vinculado directamente con la cuenca del Río Bravo.

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De acuerdo con informes técnicos de la Conagua publicados en 2024, el acuífero Saltillo-Ramos Arizpe presenta un déficit de 54.9 millones de metros cúbicos, debido a que la extracción de agua supera la recarga natural por lluvias.

Esta situación se enmarca en la problemática nacional de estrés hídrico, asociada con la sobreexplotación de los recursos, el cambio climático, la contaminación y las deficiencias en la infraestructura.

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COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

Ante el escenario de escasez y creciente demanda, las mesas de trabajo en Monterrey abordarán temas como el uso urbano y agrícola del agua, los acuerdos bilaterales y los mecanismos de gobernanza de las cuencas compartidas.

Rosario Sánchez, directora del Foro Permanente de Aguas Binacionales, ha señalado la importancia de mantener espacios de diálogo para fortalecer las alianzas entre instituciones, comunidades y especialistas de ambos países, con el objetivo de avanzar hacia un futuro hídrico sostenible.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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