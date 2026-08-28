Saltillo: Por tercer año consecutivo, se perfila déficit en captación pluvial

Saltillo se encamina a cerrar por tercer año consecutivo con un déficit en la captación pluvial, al acumular 337 litros por metro cuadrado de lluvia entre el 1 de enero y el 25 de agosto, una cifra que ya se acerca al registro de todo 2025, pero permanece muy por debajo del promedio considerado necesario para garantizar la recarga de los acuíferos. De acuerdo con los registros de la paramunicipal Aguas de Saltillo, la ciudad requiere un promedio anual de 600 milímetros de precipitación para mantener un equilibrio entre la disponibilidad y la demanda de agua.

Sin embargo, en los últimos años las lluvias se han mantenido por debajo de ese umbral. En 2024 se registraron 420 milímetros, mientras que en 2025 la precipitación descendió a 366 litros por metro cuadrado durante todo el año. En lo que va de 2026, el acumulado hasta el 25 de agosto es de 337 litros por metro cuadrado. Aunque todavía se esperan precipitaciones durante las próximas semanas, el comportamiento observado mantiene a Saltillo en una condición de déficit pluvial.

El problema no sólo implica una menor disponibilidad de agua superficial, sino una mayor presión sobre los acuíferos, debido a que la extracción puede superar el volumen que logra infiltrarse al subsuelo mediante las lluvias. El último informe técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), correspondiente a 2024, reportó que el acuífero Zapalinamé presentaba un déficit de 38 millones de metros cúbicos de agua, debido a que la recarga natural no alcanza para cubrir la demanda de la ciudad.

ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR EL DÉFICIT Ante la variabilidad de las precipitaciones, Aguas de Saltillo ha señalado que el abasto de la ciudad no puede depender únicamente de las lluvias. Desde 2022, el organismo operador reconoció que Saltillo enfrenta una crisis hídrica de carácter estructural, asociada principalmente con el crecimiento demográfico, los efectos del cambio climático y la falta de conciencia sobre el ahorro y uso responsable del agua.

Para reducir la dependencia de las precipitaciones, se han implementado obras de retención y aprovechamiento de escurrimientos superficiales, entre ellas la construcción de presas de gaviones.

También se ha recurrido a la perforación y equipamiento de pozos para fortalecer la red de distribución. Durante 2025 fueron completados 25 pozos. A estas acciones se suman inversiones para reparar tuberías dañadas, detectar y reducir fugas, así como programas de concientización dirigidos a los usuarios para promover un consumo responsable del agua.