Anestesiólogos del IMSS Coahuila: pilares de confianza y seguridad en el quirófano
Especialistas garantizan el bienestar físico de los derechohabientes antes, durante y después de intervenciones médicas en el Estado
En el marco del Día Mundial de la Anestesióloga y del Anestesiólogo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila destacó la labor fundamental que realizan estos especialistas en las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), hospitales de Segundo Nivel de Atención y Unidades Médicas de Atención Ambulatoria (UMAA), enfocada en generar un ambiente de confianza mutua con el paciente.
La doctora Sonia Montelongo, especialista adscrita a la UMAA No. 89, explicó que la intervención de este personal médico es clave desde la etapa previa a cualquier cirugía. Su trabajo inicial se centra en disminuir los niveles de ansiedad y el estrés del derechohabiente, resolver sus dudas y temores, y verificar minuciosamente que su estado físico sea el óptimo para tolerar el procedimiento.
GARANTÍA DE ATENCIÓN SEGURA
De acuerdo con Montelongo, la relación cercana entre el médico anestesiólogo y el paciente resulta indispensable para asegurar una atención efectiva dentro del quirófano. Detalló que la anestesiología es una disciplina que abarca procedimientos aplicados en intervenciones quirúrgicas, terapéuticas y diagnósticas, utilizando fármacos y técnicas avanzadas que protegen la integridad y comodidad de las personas.
La función del especialista va más allá de la sala de operaciones. Una vez concluido el acto quirúrgico, el personal vigila el traslado seguro del paciente hacia el área de cuidados postoperatorios, coordina el manejo y control del dolor, y supervisa su posterior alta hacia el piso de hospitalización general.