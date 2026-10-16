Anestesiólogos del IMSS Coahuila: pilares de confianza y seguridad en el quirófano

En el marco del Día Mundial de la Anestesióloga y del Anestesiólogo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila destacó la labor fundamental que realizan estos especialistas en las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), hospitales de Segundo Nivel de Atención y Unidades Médicas de Atención Ambulatoria (UMAA), enfocada en generar un ambiente de confianza mutua con el paciente.

La doctora Sonia Montelongo, especialista adscrita a la UMAA No. 89, explicó que la intervención de este personal médico es clave desde la etapa previa a cualquier cirugía. Su trabajo inicial se centra en disminuir los niveles de ansiedad y el estrés del derechohabiente, resolver sus dudas y temores, y verificar minuciosamente que su estado físico sea el óptimo para tolerar el procedimiento.