Ante incremento en accidentes viales, refuerzan Operativo Radar en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante el incremento en el número de accidentes viales provocados por automovilistas y conductores de motocicletas, la Dirección de Seguridad Pública reforzó los operativos por las diferentes avenidas y calles de la ciudad con el fin de aplicar sanciones cuando se requiera.

El secretario del Ayuntamiento, Hermelo Castillón Martínez, informó que a pesar de que se cuenta con señalamientos sobre los limites de velocidad, los conductores no lo respetan, lo que ha originado volcaduras y choques, algunos con consecuencias fatales.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila en 4° lugar nacional con escolaridad promedio de 10.4 años

“La finalidad de los operativos es crear conciencia de las consecuencias de no respetar los límites de velocidad”, expresó

Dijo que los operativos no son con un fin recaudatorio, son para crear conciencia de respetar los límites de velocidad y no poner en riesgo a los demás, sin embargo, la sanción se aplicara cuando hay reincidencia y no le hacen caso a la autoridad.

Reiteró que el objetivo es que los conductores retomen la educación vial, que los automovilistas, motociclistas y peatones, tomen conciencia de hacer las cosas en forma correcta, y conduzcan o crucen las calles responsablemente.

Mencionó que en los últimos meses se han incrementado el número de accidentes por las avenidas, por ello se han reforzado los operativos de concientización, y que la aplicación de multas solo se da con conductores reincidentes.