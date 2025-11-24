Ante Segundo Informe, líderes y funcionarios destacan avances en seguridad y obras, pero alertan sobre retos en Coahuila

La presentación del Segundo Informe de Gobierno de Manolo Jiménez Salinas ante el Congreso de Coahuila congregó a líderes políticos y funcionarios clave, cuyas reacciones reflejaron la diversidad de la agenda estatal. Mientras que miembros de su gabinete celebraron un año de “grandes resultados” basados en el trabajo en equipo, la seguridad y la obra pública, la oposición enfocó su crítica en los desafíos pendientes. TE PUEDE INTERESAR: Celebra Alcalde de Ramos Arizpe resultados de Manolo Jiménez tras Segundo Informe “Se nos está complicando el tema de la pérdida de empleo. El gobierno del estado tiene que canalizar los recursos. Se ha logrado una isla en el país por el tema de la seguridad que nos permite a los coahuilenses tener paz y tranquilidad, pero que tenemos que cuidar. Nos preocupa el crecimiento del narcomenudeo, con un descaro y un cinismo a plena luz del día, en el que tiene que haber complicidad de autoridades. Hay que observar eso para evitar una descomposición del tejido social”. LENIN PÉREZ RIVERA, DIRIGENTE DE LA UDC

“Un año de mucho trabajo, se nota el trabajo en todo Coahuila y lo digo doblemente, primero como ciudadano de aquí de Coahuila, pero también como parte del equipo del Gobernador, pues ha sido una gran experiencia estar trabajando de la mano el Gobernador por todo Coahuila y sobre todo que está muy pendiente de todas las áreas, entonces muchas felicidades al Gobernador y que sigan los éxitos”. RAMIRO DURÁN GARCÍA, SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL DE COAHUILA

“Hay mucho por hacer, como en todo, no nada más en el estado, sino en el país entero, pero bien, los coahuilenses tienen buena percepción de él (Manolo Jiménez), eso habla bien de él, igual que de la presidenta, han estado trabajando de la mano también del tema de las obras que se vienen del gobierno federal, el tren Saltillo Nuevo Laredo, la ampliación de la carretera Saltillo Monclova. (El gobernador) cuenta conmigo, con una aliada en el Senado de la República. Yo quiero que a mi estado le vaya bien y al país entero y es lo que hemos estado fortaleciendo en la agenda legislativa y también la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum”. CECILIA GUADIANA MANDUJANO, SENADORA POR MORENA

“Un excelente informe, un informe que sobre todo está basado en la unión entre la ciudadanía, el gobierno estatal, los gobiernos municipales, la iniciativa privada, un informe en donde ya lo sabemos todos, somos el estado más seguro, tenemos capitales de las más seguras de México. Se demostró con hechos que todo se puede en unión con todos los poderes del Estado y con la ciudadanía, un informe en donde se da a conocer grandes obras y que el día de hoy (lunes) culminaremos con la entrega de Nazario, que será un antes y un después para las comunicaciones en el municipio”. MIGUEL ÁNGEL ALGARA ACOSTA, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

“Ha sido un año con muchos logros, con muchos avances, lo que más destaca nuestro Gobernador es la seguridad y el empleo y yo concuerdo con esto, han sido dos años muy intensos yo creo y viene un tercero que yo creo que va a ser de consolidación”. SUSANA ESTENS DE LA GARZA, SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DE COAHUILA