Celebra Alcalde de Ramos Arizpe resultados de Manolo Jiménez tras Segundo Informe

Tras asistir al Segundo Informe de Gobierno del mandatario estatal Manolo Jiménez Salinas, realizado este lunes en el Congreso de Coahuila, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, expresó un amplio reconocimiento al trabajo, compromiso y visión del Gobernador, a quien atribuyó el impulso decisivo para consolidar los proyectos más relevantes del municipio a lo largo de este año.

Acompañado de diputadas y diputados, alcaldes de la región y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, Gutiérrez Merino señaló que ha sido testigo directo de cómo la colaboración permanente entre el Estado y Ramos Arizpe permitió concretar obras estratégicas, ampliar programas sociales y fortalecer servicios esenciales en rubros como salud, alimentación, movilidad y seguridad.

“En Ramos Arizpe no solo recibimos respaldo: vemos resultados. Gracias al apoyo del Gobernador Manolo Jiménez, nuestros proyectos crecen, se consolidan y benefician directamente a nuestra gente; y, además, los programas estatales se reflejan en nuestro municipio con fuerza y con impacto real”, expresó el Edil.

SEGURIDAD ES UNA PRIORIDAD COMPARTIDA

El alcalde destacó que el Gobernador haya colocado la seguridad como eje central de su mensaje, una visión que —dijo— coincide plenamente con la estrategia municipal. Recordó que desde el inicio de la administración estatal, la instrucción fue establecer una coordinación total entre corporaciones para garantizar paz y estabilidad en la región sureste.

“La seguridad es la base de todo. Y celebro la claridad con la que el Gobernador reafirma este compromiso. En Ramos Arizpe hemos sido parte activa de esta estrategia porque así nos lo instruyó desde el inicio: coordinación total, resultados contundentes”, afirmó Gutiérrez Merino.