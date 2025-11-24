Celebra Alcalde de Ramos Arizpe resultados de Manolo Jiménez tras Segundo Informe
Reconoce Tomás Gutiérrez liderazgo del Gobernador de Coahuila y destacó estrategias que trabajan en coordinación
Tras asistir al Segundo Informe de Gobierno del mandatario estatal Manolo Jiménez Salinas, realizado este lunes en el Congreso de Coahuila, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, expresó un amplio reconocimiento al trabajo, compromiso y visión del Gobernador, a quien atribuyó el impulso decisivo para consolidar los proyectos más relevantes del municipio a lo largo de este año.
Acompañado de diputadas y diputados, alcaldes de la región y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, Gutiérrez Merino señaló que ha sido testigo directo de cómo la colaboración permanente entre el Estado y Ramos Arizpe permitió concretar obras estratégicas, ampliar programas sociales y fortalecer servicios esenciales en rubros como salud, alimentación, movilidad y seguridad.
“En Ramos Arizpe no solo recibimos respaldo: vemos resultados. Gracias al apoyo del Gobernador Manolo Jiménez, nuestros proyectos crecen, se consolidan y benefician directamente a nuestra gente; y, además, los programas estatales se reflejan en nuestro municipio con fuerza y con impacto real”, expresó el Edil.
SEGURIDAD ES UNA PRIORIDAD COMPARTIDA
El alcalde destacó que el Gobernador haya colocado la seguridad como eje central de su mensaje, una visión que —dijo— coincide plenamente con la estrategia municipal. Recordó que desde el inicio de la administración estatal, la instrucción fue establecer una coordinación total entre corporaciones para garantizar paz y estabilidad en la región sureste.
“La seguridad es la base de todo. Y celebro la claridad con la que el Gobernador reafirma este compromiso. En Ramos Arizpe hemos sido parte activa de esta estrategia porque así nos lo instruyó desde el inicio: coordinación total, resultados contundentes”, afirmó Gutiérrez Merino.
Asimismo, subrayó que el trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado, las fuerzas federales, el Ayuntamiento y la ciudad vecina de Saltillo ha permitido mantener indicadores positivos en materia de percepción ciudadana. Gracias a esta coordinación, recordó, el INEGI evaluó favorablemente a Ramos Arizpe en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), mientras que Saltillo se consolidó como la capital más segura del país.
“Este reconocimiento no es casualidad: es producto de un trabajo serio, metódico y en equipo, donde el liderazgo del Gobernador Manolo Jiménez ha sido clave para que toda la región sureste avance con paso firme”, añadió el alcalde.
RUTA ESTUDIANTIL ES REFERENTE
Durante su mensaje ante el Congreso, el Gobernador destacó la Ruta Estudiantil como un modelo de movilidad eficiente y segura para miles de jóvenes en la región.
Al respecto, Gutiérrez Merino señaló que este programa, impulsado desde el Gobierno del Estado y fortalecido por el municipio, ha transformado la manera en que estudiantes y familias se trasladan diariamente, al brindar un servicio seguro, accesible y con impacto directo en la economía familiar.
“El hecho de que la Ruta Estudiantil sea reconocida a nivel estatal confirma que vamos por el camino correcto. Este programa no solo facilita el traslado de los jóvenes, sino que contribuye a su permanencia escolar y a la tranquilidad de los padres de familia”, destacó.
El alcalde reiteró que Ramos Arizpe continuará trabajando de la mano con el Gobierno del Estado para mantener el ritmo de crecimiento, apostando por la coordinación institucional como base para generar más oportunidades y mejores condiciones de vida para la población.