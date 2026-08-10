Anuncia Javier Díaz reforzamiento de operativos radar y alcoholímetro, y obras por 300 mdp en Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González , dio a conocer una serie de acciones estratégicas para la capital de Coahuila, entre las que destacan la donación de una oficina móvil y una patrulla por parte de la CTM Sección 23 para la zona industrial de Derramadero, una inversión conjunta superior a los 300 millones de pesos en infraestructura social y el endurecimiento de los operativos de tránsito.

ALIANZA CON LA CTM

Durante un encuentro con trabajadores del sector automotriz de empresas como Stellantis y Daimler, el munícipe resaltó la coordinación con la dirigencia sindical que encabeza Guillermo Díaz Castañeda para sumar a miles de obreros a las redes comunitarias de prevención y vigilancia.

“Ya tenemos 139 mil saltillenses en estos grupos de WhatsApp, y para nosotros es bien importante esa coordinación”, señaló el alcalde, agregando que la donación sindical permitirá “incrementar la presencia que tenemos en ese sector industrial de nuestro municipio”

INVERSIÓN DE 300 MDP EN INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD

En el rubro de desarrollo urbano, Díaz González subrayó el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para la ejecución de obras prioritarias en sectores que requerían servicios básicos desde hace más de tres décadas, como la colonia Postal Cerritos.

“Estamos hablando de más de 300 millones de pesos de puras obras sociales aquí en el municipio de Saltillo”, afirmó. Además, destacó que con las rutas alimentadoras se mejorará la conexión de los ciudadanos hacia el clúster hospitalario del sector oriente.

INICIA OPERATIVO RADAR

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de los automovilistas y peatones, la Presidencia Municipal giró instrucciones a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana para apretar la vigilancia en los corredores viales de mayor velocidad, así como en las colonias para el tema de consumo de alcohol en vía pública.

“Di la instrucción de reforzar el operativo radar con mayor presencia, mayor vigilancia, sobre todo en las avenidas principales de nuestro municipio, donde generalmente la gente le pisa al acelerador, y también reforzar el tema de los operativos de bebidas embriagantes”, puntualizó.

El edil concluyó que la combinación entre el exceso de velocidad y el consumo de bebidas alcohólicas ha derivado en accidentes con pérdidas humanas, por lo que se mantendrán las revisiones permanentes para reducir los percances en la ciudad.