Anuncia reapertura de AquaRamos para el 24 de marzo

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, anunció formalmente que el parque acuático AquaRamos reabrirá sus puertas al público el próximo 24 de marzo.

La fecha ha sido seleccionada estratégicamente para coincidir con el inicio de la temporada de calor y el periodo vacacional de primavera.

“Queremos que sea un espacio de convivencia familiar, por eso hemos tomado todas estas medidas para garantizar que el lugar esté listo”, declaró Gutiérrez Merino.

Subrayó que la entrada continuará siendo totalmente gratuita, manteniendo el enfoque de apoyo al turismo local y la economía familiar.

La administración municipal ha concluido con éxito las labores de mantenimiento técnico tras el cierre de la temporada anterior. “Estamos revisando los últimos procesos para la alberca, queremos revisar todo su funcionamiento, desde las máquinas hasta el resto de las distintas áreas”, explicó el Alcalde.

Para garantizar la seguridad, el parque contará con presencia permanente de Protección Civil, paramédicos y bomberos. El alcalde enfatizó que se ha implementado un sistema de videovigilancia enlazado a la Policía Municipal, operando las 24 horas del día en todo el complejo recreativo.

Respecto al reglamento, Gutiérrez Merino fue enfático en la prohibición de envases de vidrio y latas. “Se trata de un área que mantuvimos cerrada por cuestiones climatológicas y ahora vamos a trabajar en los pequeños detalles para ofrecer un entorno digno y acogedor”, puntualizó.

El complejo, que representó una inversión superior a los 40 millones de pesos junto a la Entrada Monumental, espera recibir a cientos de visitantes. Debido a su éxito previo, las autoridades implementarán cortes de horario si el aforo diario llega a superar las 600 personas por jornada.