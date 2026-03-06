Anuncia reapertura de AquaRamos para el 24 de marzo

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 6 marzo 2026
    Anuncia reapertura de AquaRamos para el 24 de marzo
    La entrada al AquaRamos será gratuita, aunque con aforo controlado. ARCHIVO

El alcalde Tomás Gutiérrez confirma que el parque acuático operará con entrada gratuita durante la temporada de calor

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, anunció formalmente que el parque acuático AquaRamos reabrirá sus puertas al público el próximo 24 de marzo.

La fecha ha sido seleccionada estratégicamente para coincidir con el inicio de la temporada de calor y el periodo vacacional de primavera.

aTE PUEDE INTERESAR: Ventas de pan suben con apoyos del Bienestar y luego caen: Canainp

“Queremos que sea un espacio de convivencia familiar, por eso hemos tomado todas estas medidas para garantizar que el lugar esté listo”, declaró Gutiérrez Merino.

Subrayó que la entrada continuará siendo totalmente gratuita, manteniendo el enfoque de apoyo al turismo local y la economía familiar.

La administración municipal ha concluido con éxito las labores de mantenimiento técnico tras el cierre de la temporada anterior. “Estamos revisando los últimos procesos para la alberca, queremos revisar todo su funcionamiento, desde las máquinas hasta el resto de las distintas áreas”, explicó el Alcalde.

Para garantizar la seguridad, el parque contará con presencia permanente de Protección Civil, paramédicos y bomberos. El alcalde enfatizó que se ha implementado un sistema de videovigilancia enlazado a la Policía Municipal, operando las 24 horas del día en todo el complejo recreativo.

Respecto al reglamento, Gutiérrez Merino fue enfático en la prohibición de envases de vidrio y latas. “Se trata de un área que mantuvimos cerrada por cuestiones climatológicas y ahora vamos a trabajar en los pequeños detalles para ofrecer un entorno digno y acogedor”, puntualizó.

El complejo, que representó una inversión superior a los 40 millones de pesos junto a la Entrada Monumental, espera recibir a cientos de visitantes. Debido a su éxito previo, las autoridades implementarán cortes de horario si el aforo diario llega a superar las 600 personas por jornada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
Balnearios
Calor

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Fiscalías de Nuevo León y Coahuila activaron Alerta Amber para localizar a Mía Alizee Váquez Franco, de 17 años, desaparecida el 4 de marzo en Ramos Arizpe.

Activa NL Alerta Amber por adolescente desaparecida en Ramos Arizpe, Coahuila
true

Coahuila: Una veda de 20 años salvó al oso negro
true

POLITICÓN: ¿Árbitro o aliado? IEC deja correr la precampaña de Morena en Coahuila pese a queja y emplazamiento
Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas ejecutaron la orden de aprehensión contra el corredor.

Ganador atleta en Torreón es detenido en Zacatecas días después de su victoria
El ejército israelí dijo que los ataques ya han destruido la mayoría de las defensas aéreas y lanzadores de misiles de Irán.

Israel intensifica sus ataques en Irán y Líbano
Cita. El cantante puertorriqueño presentará en el Auditorio Parque Las Maravillas un show que mezcla música urbana con la potencia de una orquesta sinfónica.-

Yandel Sinfónico: el reguetón se transforma con orquesta en su concierto en Saltillo
El camino del poder presidencial en EU que condujo a la guerra contra Irán

El camino del poder presidencial en EU que condujo a la guerra contra Irán
Irán mantenía vínculos con diversos países, como Turquía, India, Rusia y China. Sin embargo, en esta guerra, esos amigos, vecinos y socios han tenido poco más que decir que ofrecer a Teherán.

Irán tiene amigos. ¿Dónde están?