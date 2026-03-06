Ventas de pan suben con apoyos del Bienestar y luego caen: Canainpa

Torreón
/ 6 marzo 2026
    Ventas de pan suben con apoyos del Bienestar y luego caen: Canainpa
    Pedro Ávila Aguilera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa). SANDRA GÓMEZ

En periodos sin apoyos, las familias reducen el consumo de pan para priorizar otros gastos

TORREÓN, COAH.- Actualmente, la economía familiar depende en gran medida de los programas sociales del Gobierno Federal, ya que durante los meses en que se entrega la Pensión del Bienestar a adultos mayores se registra un aumento en las ventas de pan; sin embargo, posteriormente se observa una disminución en el consumo.

Cuando las familias reciben estos recursos tienen la posibilidad de adquirir productos esenciales, pero en los periodos en los que no hay entrega de apoyos su poder adquisitivo se reduce considerablemente, por lo que priorizan otros gastos antes que la compra de pan.

Pedro Ávila Aguilera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) delegación Laguna, señaló que esta situación afecta al sector, pues en los meses en que no se entrega el apoyo muchas familias dejan de consumir este producto.

Ante este panorama, las panaderías han tenido que ajustar sus estrategias de venta y producción, buscando hacer más accesibles sus productos y evitar una caída drástica en los ingresos durante los meses sin apoyos federales.

El dirigente empresarial afirmó que el sector panificador también resiente un impacto económico negativo debido al incremento en los costos laborales derivados de las cuotas obrero-patronales, como las correspondientes al IMSS, Infonavit, el Impuesto Sobre Nóminas, así como una mayor carga financiera por conceptos como vacaciones y aguinaldos.

A ello se suman las recientes reformas laborales y el aumento al salario mínimo, lo que ha elevado aún más las obligaciones patronales y presiona la rentabilidad de las pequeñas y medianas panaderías.

Por ello, para solventar estos incrementos, en febrero de este año se realizó un ajuste de un peso en cada producto: el pan francés pasó de 12 a 13 pesos y el pan de dulce de 14 a 15 pesos.

Comentó que el aumento de los salarios impactó de manera importante a la industria panificadora, elevando los costos de producción hasta en un 15 por ciento. Este incremento en los precios, aunque moderado, fue inevitable para compensar los gastos adicionales y mantener la operación del sector, aunque representa un reto para el consumo regular entre las familias de menores ingresos.

Asimismo, señaló que el aumento en las temperaturas y la llegada de la primera onda de calor de 2026 a la Comarca Lagunera también provocan una disminución en las ventas de pan, lo que afecta al gremio al dificultar el cumplimiento de compromisos relacionados con la adquisición de equipo e insumos.

Explicó que las altas temperaturas suelen desincentivar el consumo de productos horneados, por lo que muchas panaderías se ven obligadas a diversificar su oferta o implementar promociones para mitigar la caída estacional en las ventas.

Temas


Dirigencia

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

