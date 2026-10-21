Anuncia Tomás Gutiérrez inversión de 300 mdp para obras y remodelación de 50 plazas en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Anuncia Tomás Gutiérrez inversión de 300 mdp para obras y remodelación de 50 plazas en Ramos Arizpe
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino anunció una inversión conjunta de 300 millones de pesos para obras de infraestructura y rehabilitación de espacios públicos en Ramos Arizpe. ARCHIVO

Entre los proyectos previstos están la intervención del drenaje pluvial de la colonia Nalco y la remodelación del bulevar Jaime Benavides

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, en coordinación con el Gobierno del Estado, ejecutará un paquete de obras públicas por un monto global de 300 millones de pesos destinado a infraestructura vial, drenaje pluvial y la rehabilitación de espacios públicos en diversos sectores del municipio.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que, dentro de este esquema de inversión bipartita, se proyecta la remodelación integral de más de 50 plazas públicas y canchas deportivas, así como el recarpeteo de vialidades principales y la creación de nuevos tramos de pavimentación.

Tereso Medina ofrece mediar para buscar una salida a la crisis de AHMSA

“Entre los dos vamos a invertir 300 millones de pesos para que todo esto funcione y trabaje mucho mejor. Hay que recordar que ha sido un año muy difícil para nosotros, en el cual nos ha pegado mucho el problema de unas luminarias que nos han estado quitando un poco de dinero en las cuentas, pero eso no nos ha perjudicado a que sigamos trabajando”, declaró el edil.

Dentro de las prioridades de infraestructura hidráulica y vial, el munícipe destacó la intervención en el drenaje pluvial de la colonia Nalco, trabajos de nivelación en la zona panorámica y la remodelación completa del bulevar Jaime Benavides, que incluirá sustitución de arbolado y nuevas luminarias.

Asimismo, Gutiérrez Merino señaló que, ante la llegada de los primeros frentes fríos, el municipio acondicionó cuatro albergues temporales y prepara la entrega de cobijas y plásticos para familias vulnerables, habilitando también espacios de contingencia en la comunidad de Paredón.

En materia económica, el presidente municipal puntualizó que Ramos Arizpe avanza en la diversificación de sus inversiones para reducir la dependencia del sector automotriz, registrando el arribo de empresas de empaque de papel, aire acondicionado y laminado, además de alistar una feria del empleo con más de 2,000 vacantes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


obras públicas
Gobierno

Localizaciones


Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Traición a la patria según la 4T

Traición a la patria según la 4T
true

‘Deudas de agua’: es necesario replantear el Tratado de 1944
true

POLITICÓN: Tras resultados del Rodeo Saltillo, ahora Manolo Jiménez pide propuestas a críticos

Madres buscadoras localizaron restos humanos en un predio rural de Matamoros.

Colectivo localiza restos humanos en comunidad de Matamoros, Coahuila
Las primeras infancias resultan con mayor vulnerabilidad en entornos violentos o no saludables para su desarrollo.

Caso de bebé fallecida en Saltillo evidencia vulnerabilidad de la primera infancia, advierte especialista
Gasca Martínez participó en el Maratón de Toronto el domingo 18 de octubre, como parte de su actividad en el circuito internacional de carreras de fondo.

Ana Victoria Gasca queda entre las 22 mejores latinoamericanas en Maratón de Toronto
El papa León XIII regresó a la Plaza de San Pedro, saludando a los peregrinos desde su papamóvil descapotable, mientras celebraba su primera audiencia general en el Vaticano desde que se sometió a una cirugía por cáncer de pulmón.

El Papa León XIII regresa a la Plaza de San Pedro y celebra su primera audiencia desde que se sometió a una cirugía por cáncer
La iniciativa llega tras una nueva ronda de contactos diplomáticos impulsada por Washington, aunque persisten profundas diferencias sobre las condiciones para alcanzar la paz.

Putin acepta tener conversaciones trilaterales con Ucrania y EU para poner fin a la guerra