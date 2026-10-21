Anuncia Tomás Gutiérrez inversión de 300 mdp para obras y remodelación de 50 plazas en Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que, dentro de este esquema de inversión bipartita, se proyecta la remodelación integral de más de 50 plazas públicas y canchas deportivas, así como el recarpeteo de vialidades principales y la creación de nuevos tramos de pavimentación.

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe , en coordinación con el Gobierno del Estado, ejecutará un paquete de obras públicas por un monto global de 300 millones de pesos destinado a infraestructura vial, drenaje pluvial y la rehabilitación de espacios públicos en diversos sectores del municipio.

“Entre los dos vamos a invertir 300 millones de pesos para que todo esto funcione y trabaje mucho mejor. Hay que recordar que ha sido un año muy difícil para nosotros, en el cual nos ha pegado mucho el problema de unas luminarias que nos han estado quitando un poco de dinero en las cuentas, pero eso no nos ha perjudicado a que sigamos trabajando”, declaró el edil.

Dentro de las prioridades de infraestructura hidráulica y vial, el munícipe destacó la intervención en el drenaje pluvial de la colonia Nalco, trabajos de nivelación en la zona panorámica y la remodelación completa del bulevar Jaime Benavides, que incluirá sustitución de arbolado y nuevas luminarias.

Asimismo, Gutiérrez Merino señaló que, ante la llegada de los primeros frentes fríos, el municipio acondicionó cuatro albergues temporales y prepara la entrega de cobijas y plásticos para familias vulnerables, habilitando también espacios de contingencia en la comunidad de Paredón.

En materia económica, el presidente municipal puntualizó que Ramos Arizpe avanza en la diversificación de sus inversiones para reducir la dependencia del sector automotriz, registrando el arribo de empresas de empaque de papel, aire acondicionado y laminado, además de alistar una feria del empleo con más de 2,000 vacantes.