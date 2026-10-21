Tereso Medina ofrece mediar para buscar una salida a la crisis de AHMSA

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Tereso Medina ofrece mediar para buscar una salida a la crisis de AHMSA
    El dirigente cetemista Tereso Medina abrió la posibilidad de gestionar la intervención del Gobierno federal, sin anunciar acuerdos concretos. CUARTOSCURO

El dirigente de la CTM ofreció dialogar con el Sindicato Democrático y gestionar un acercamiento con Claudia Sheinbaum si fuera necesario

La crisis de Altos Hornos de México (AHMSA) podría abrir espacio a nuevas gestiones sindicales. Tereso Medina Ramírez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), manifestó su disposición a colaborar en la búsqueda de alternativas para la siderúrgica y sus trabajadores.

El dirigente planteó la posibilidad de establecer un diálogo con el Sindicato Democrático, organización que representa a los obreros de la empresa, para escuchar sus necesidades y aportar propuestas que contribuyan a destrabar el conflicto. Aclaró que cualquier acercamiento debe respetar la representación sindical de los trabajadores.

Crisis de AHMSA deja otra pérdida y suma 95 fallecidos: reportan muerte de Juan Raúl García Mireles

Medina Ramírez también dejó abierta la opción de buscar una interlocución con la presidenta Claudia Sheinbaum, en caso de que las gestiones para encontrar una salida requieran la participación del Gobierno federal. Sin embargo, no informó sobre reuniones programadas ni acuerdos concretos con el sindicato o las autoridades.

El líder cetemista explicó que su interés por contribuir responde tanto a su responsabilidad sindical como a su condición de coahuilense, ante las consecuencias que la situación de AHMSA ha tenido para los trabajadores y la economía de Monclova y la región Centro del estado.

Al ser cuestionado sobre posibles intereses detrás de lo sucedido con el postor de la siderúrgica, evitó señalar a personas o grupos y optó por insistir en la necesidad de concentrar los esfuerzos en propuestas viables que permitan avanzar hacia una solución.

El ofrecimiento de Medina se suma a los llamados para encontrar una salida a la crisis de AHMSA, aunque por ahora no representa el inicio de una negociación formal. La prioridad, sostuvo, debe ser construir una alternativa que responda a las necesidades de los trabajadores y permita resolver el futuro de la empresa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empresas
Sindicatos

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Personajes


Tereso Medina
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


AHMSA
Ctm

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Traición a la patria según la 4T

Traición a la patria según la 4T
true

‘Deudas de agua’: es necesario replantear el Tratado de 1944
true

POLITICÓN: Tras resultados del Rodeo Saltillo, ahora Manolo Jiménez pide propuestas a críticos

Madres buscadoras localizaron restos humanos en un predio rural de Matamoros.

Colectivo localiza restos humanos en comunidad de Matamoros, Coahuila
Las primeras infancias resultan con mayor vulnerabilidad en entornos violentos o no saludables para su desarrollo.

Caso de bebé fallecida en Saltillo evidencia vulnerabilidad de la primera infancia, advierte especialista
Gasca Martínez participó en el Maratón de Toronto el domingo 18 de octubre, como parte de su actividad en el circuito internacional de carreras de fondo.

Ana Victoria Gasca queda entre las 22 mejores latinoamericanas en Maratón de Toronto
El papa León XIII regresó a la Plaza de San Pedro, saludando a los peregrinos desde su papamóvil descapotable, mientras celebraba su primera audiencia general en el Vaticano desde que se sometió a una cirugía por cáncer de pulmón.

El Papa León XIII regresa a la Plaza de San Pedro y celebra su primera audiencia desde que se sometió a una cirugía por cáncer
La iniciativa llega tras una nueva ronda de contactos diplomáticos impulsada por Washington, aunque persisten profundas diferencias sobre las condiciones para alcanzar la paz.

Putin acepta tener conversaciones trilaterales con Ucrania y EU para poner fin a la guerra