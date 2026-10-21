Tereso Medina ofrece mediar para buscar una salida a la crisis de AHMSA

El dirigente planteó la posibilidad de establecer un diálogo con el Sindicato Democrático, organización que representa a los obreros de la empresa, para escuchar sus necesidades y aportar propuestas que contribuyan a destrabar el conflicto. Aclaró que cualquier acercamiento debe respetar la representación sindical de los trabajadores.

La crisis de Altos Hornos de México (AHMSA) podría abrir espacio a nuevas gestiones sindicales. Tereso Medina Ramírez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), manifestó su disposición a colaborar en la búsqueda de alternativas para la siderúrgica y sus trabajadores.

Medina Ramírez también dejó abierta la opción de buscar una interlocución con la presidenta Claudia Sheinbaum, en caso de que las gestiones para encontrar una salida requieran la participación del Gobierno federal. Sin embargo, no informó sobre reuniones programadas ni acuerdos concretos con el sindicato o las autoridades.

El líder cetemista explicó que su interés por contribuir responde tanto a su responsabilidad sindical como a su condición de coahuilense, ante las consecuencias que la situación de AHMSA ha tenido para los trabajadores y la economía de Monclova y la región Centro del estado.

Al ser cuestionado sobre posibles intereses detrás de lo sucedido con el postor de la siderúrgica, evitó señalar a personas o grupos y optó por insistir en la necesidad de concentrar los esfuerzos en propuestas viables que permitan avanzar hacia una solución.

El ofrecimiento de Medina se suma a los llamados para encontrar una salida a la crisis de AHMSA, aunque por ahora no representa el inicio de una negociación formal. La prioridad, sostuvo, debe ser construir una alternativa que responda a las necesidades de los trabajadores y permita resolver el futuro de la empresa.