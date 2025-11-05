Anuncia Tomás Gutiérrez ‘mano dura’ contra el transporte público irregular en Ramos Arizpe

El gobierno municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, prepara un nuevo y estricto reglamento para el transporte público que operará en la ciudad, con el objetivo de elevar la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios. La medida contempla la cancelación definitiva de concesiones y el retiro de unidades que no se ajusten a las nuevas normas.

En entrevista, el edil fue enfático al señalar la nueva política de fiscalización que se aplicará en el municipio: “Sacar un nuevo reglamento para todo el transporte público... vamos a actuar con mano firme para poder ser. Si, en caso de que no llegaran a cumplir con los requisitos, se les cancela y se les recoge la unidad.”

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe sigue siendo el polo industrial estratégico de Coahuila: Alcalde

El nuevo esquema de regulación exigirá requisitos de seguridad y control muy detallados a todas las unidades. “Aquí vamos a tener en los nuevos reglamentos, así como el reglamento de la ruta estudiantil, especificar bien que tengan seguro, que tengan placas, que tengan contadores, que tengan cámaras, incluso para poder detectar algunas anomalías”, detalló el munícipe.

El funcionario aseguró que no se tolerarán incumplimientos, eliminando cualquier tipo de pretexto. El mensaje es contundente: “...no va a haber para nadie ninguna excepción, ningún paro, ninguna modificación. Ninguna justificación para nada.”

Ante la preocupación por el estado de las unidades, calificadas como “de la muerte” por su antigüedad, la autoridad ratificó que la regulación es un compromiso prioritario. “Al 100% es la indicación que traigo y es el compromiso que traigo con la ciudadanía, a todos los transportes... los vamos a regular”, afirmó.

En cuanto a la ruta intermunicipal, el alcalde aclaró que, si bien su regulación no le corresponde directamente, se buscarán puntos de encuentro. “La ruta intermunicipal la maneja y la controla el Estado, no la controlamos nosotros”, explicó sobre la jurisdicción.

Finalmente, el alcalde Gutiérrez Merino señaló que el reglamento de transporte, debido a la complejidad de su aprobación —que requiere pasar por Congreso, municipio y Cabildo—, se proyecta concretar a partir del próximo año.