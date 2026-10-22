Anuncian 200 nuevas cámaras de vigilancia y obras de recarpeteo en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Anuncian 200 nuevas cámaras de vigilancia y obras de recarpeteo en Ramos Arizpe
    Será dentro de dos meses cuando inicie la instalación del nuevo equipo de vigilancia en la ciudad; incluirá el área rural. ARCHIVO

El área rural está contemplada en la colocación del nuevo equipo

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe pondrá en marcha la instalación de 200 nuevas cámaras de seguridad y proyectos de recarpeteo en diversos sectores de la ciudad durante los próximos meses.

Respecto a la incorporación tecnológica para la corporación policial, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino detalló los plazos y el proceso de adquisición. “Va a ser en un proceso de aquí en dos meses vamos a estar instalando y vamos a estar poniendo todo eso. Ya viene también ahí las cámaras, ya platicamos con el proveedor, se hace una licitación y ya se generan las cámaras”, confirmó.

Coahuila, entre los estados donde más ciudadanos han viajado al extranjero

El Edil precisó el número exacto de dispositivos y el alcance total del sistema de videovigilancia. “Van a ser 200 cámaras más a las 350 que tenemos, creo. Vamos a tener más de 500 cámaras ya trabajando en la ciudad”, aseguró.

Sobre la cobertura en el sector rural, Gutiérrez Merino señaló que los nuevos equipos también resguardarán las comunidades alejadas. “Este tipo de cámaras son las que se van a instalar también es partes allá donde vamos a trabajar en algunos sectores de lo que es las comunidades rurales, sobre todo los más importantes”, dijo.

A la par del fortalecimiento tecnológico, la administración espera el arribo de equipo para los elementos de seguridad pública. “Se tarda mucho el proceso por los temas legales y pues bueno, viene el armamento ya en camino. Ya recibiéndolo pues ya les daremos información”, explicó.

En materia de obra pública, el Munícipe anunció las avenidas que serán intervenidas de manera prioritaria. “Los dos bulevares principales que vamos a hacer, uno es El Salto del Agua y el otro es La Panorámica, la famosa calla Panorámica que ya tenemos ahí varias situaciones ahí con recarpeteos”, adelantó Gutiérrez Merino.

Puntualizó que los trabajos en dichas vialidades no serán superficiales, sino de reestructuración integral. “Hay que hacer desde abajo, tomas de agua, drenajes, recarpeteos, luminarias y todo”, detalló sobre las obras viales.

Por último, reiteró la disposición de su administración hacia el sector empresarial para mantener el desarrollo económico local. “Nosotros somos los prestadores de servicio para que las empresas se instalen, para que los trabajadores estén a cómodos y vayan a trabajar a gusto dándoles el servicio en sus casas”, finalizó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inversiones
cámara de seguridad

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Afinando puntería: Ley antimemes

Afinando puntería: Ley antimemes
true

Transporte público: el gran reto para Saltillo
true

POLITICÓN: Sheinbaum reconoce error de la FGR en megadecomiso, sin pedir disculpas a SIMSA
La integración de proveedores mexicanos será clave para ampliar el impacto económico del ensamble de vehículos asiáticos en Coahuila.

GM ensamblará en Ramos Arizpe autos que importa de China
El Patio del Centro Cultural Casa Purcell será escenario de la proyección de Drácula (1992), dirigida por Francis Ford Coppola, el viernes 30 de octubre, en una función que combinará el terror gótico con el ambiente histórico de este recinto cultural.

Terror y espacios insólitos: El cine de culto invade Saltillo en el Festival Ánimas del Desierto 2026
Los representativos de la universidad disputarán sus partidos como locales en el Gimnasio Manuel de Jesús Morales, en Saltillo.

Lobos UAdeC presentan sus rosters para la temporada 2026-2027 de la Liga ABE
El Pentágono autorizó al Departamento de Seguridad Nacional a evaluar el Sistema de Denegación Activa, un dispositivo que provoca una intensa sensación de calor para dispersar multitudes.

¿Arma de Rayos de Calor contra migrantes?... EU autoriza su uso en la frontera con México
“La gente está cansada, por supuesto que queremos terminar con esta guerra lo antes posible”, insistió Zelensky , pero dijo que su pueblo quiere permanecer en su propio país.

Zelensky afirma que aceptaría un acuerdo de paz con Rusia que ‘congele’ las líneas del frente