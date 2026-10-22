Anuncian 200 nuevas cámaras de vigilancia y obras de recarpeteo en Ramos Arizpe

Respecto a la incorporación tecnológica para la corporación policial, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino detalló los plazos y el proceso de adquisición. “Va a ser en un proceso de aquí en dos meses vamos a estar instalando y vamos a estar poniendo todo eso. Ya viene también ahí las cámaras, ya platicamos con el proveedor, se hace una licitación y ya se generan las cámaras”, confirmó.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe pondrá en marcha la instalación de 200 nuevas cámaras de seguridad y proyectos de recarpeteo en diversos sectores de la ciudad durante los próximos meses.

El Edil precisó el número exacto de dispositivos y el alcance total del sistema de videovigilancia. “Van a ser 200 cámaras más a las 350 que tenemos, creo. Vamos a tener más de 500 cámaras ya trabajando en la ciudad”, aseguró.

Sobre la cobertura en el sector rural, Gutiérrez Merino señaló que los nuevos equipos también resguardarán las comunidades alejadas. “Este tipo de cámaras son las que se van a instalar también es partes allá donde vamos a trabajar en algunos sectores de lo que es las comunidades rurales, sobre todo los más importantes”, dijo.

A la par del fortalecimiento tecnológico, la administración espera el arribo de equipo para los elementos de seguridad pública. “Se tarda mucho el proceso por los temas legales y pues bueno, viene el armamento ya en camino. Ya recibiéndolo pues ya les daremos información”, explicó.

En materia de obra pública, el Munícipe anunció las avenidas que serán intervenidas de manera prioritaria. “Los dos bulevares principales que vamos a hacer, uno es El Salto del Agua y el otro es La Panorámica, la famosa calla Panorámica que ya tenemos ahí varias situaciones ahí con recarpeteos”, adelantó Gutiérrez Merino.

Puntualizó que los trabajos en dichas vialidades no serán superficiales, sino de reestructuración integral. “Hay que hacer desde abajo, tomas de agua, drenajes, recarpeteos, luminarias y todo”, detalló sobre las obras viales.

Por último, reiteró la disposición de su administración hacia el sector empresarial para mantener el desarrollo económico local. “Nosotros somos los prestadores de servicio para que las empresas se instalen, para que los trabajadores estén a cómodos y vayan a trabajar a gusto dándoles el servicio en sus casas”, finalizó.