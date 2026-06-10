Anuncian ambicioso plan de apoyo al campo y rehabilitación de la presa Palo Blanco en Ramos Arizpe

La administración municipal reactivará las jornadas comerciales de apoyo en las comunidades lejanas. “El próximo sábado tenemos la versión de mercadito, otro compromiso más que tenemos para el campo, iniciamos en Paredón a partir de las 10:00 de la mañana”, detalló el Edil.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, anunció una serie de estrategias integrales destinadas a detonar la economía rural, asegurar el abasto alimentario y resolver las problemáticas de movilidad en los ejidos del municipio a partir de este año.

Precisó que se movilizarán entre 8 y 9 toneladas de mercancía de la canasta básica a precios altamente subsidiados para el beneficio de las familias de la zona rural, buscando también generar un consumo recíproco en alimentos locales.

AUTOSUFICIENCIA DE HUEVO

Respecto a la seguridad alimentaria, el Alcalde informó un avance del 80 por ciento en la entrega de aves de pastura de alta calidad en los ejidos, un programa diseñado estratégicamente para fomentar el autoconsumo y la comercialización regional.

“Cada una de ellas pone un huevo diario... lo que estamos haciendo en Ramos Arizpe es comprándoles al precio que anden en el mercado este tipo de huevos... y tenemos ya clientes específicos que les vendemos, restauranteros y negocios”, afirmó Gutiérrez Merino.

TRANSPORTE RURAL

Asimismo, expuso que para abatir los altos cobros de traslados privados, que alcanzan hasta mil pesos, se pondrá en marcha un sistema de transporte ejidal para el mes de julio con una tarifa accesible de 40 pesos.

“El transporte rural es un tema muy importante porque nosotros vamos a cobrar entre 30 y 40 pesos... es una concesión que estamos armando con personas de fuera, ellos van a poner bajo costo y nosotros vamos a subsidiar una parte del diésel” explicó.

RESCATE DE PRESA PALO BLANCO

Finalmente, Gutiérrez Merino anunció un proyecto de infraestructura turística y ecológica en la presa Palo Blanco, tras ganar un juicio legal que determinó que el cuerpo de agua pertenece formalmente al patrimonio del municipio.

“A partir de diciembre empezamos a trabajar con una reparación de lo que es la presa Palo Blanco, el acceso, un muelle, palapas y sobre todo circular para que haya un control de limpieza y un reglamento”, puntualizó el Alcalde.