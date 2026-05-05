PC de Ramos Arizpe emite recomendaciones para prevenir accidentes en casa

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    PC de Ramos Arizpe emite recomendaciones para prevenir accidentes en casa
    Recomiendan la revisión de instalaciones eléctricas y de gas periódicamente. CORTESÍA

Muchos incidentes ocurren dentro de las viviendas, especialmente con menores y adultos mayores

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y reducir riesgos en los hogares, la Dirección de Protección Civil de Ramos Arizpe emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la población para evitar accidentes domésticos.

El organismo señaló que una proporción significativa de los incidentes cotidianos ocurre al interior de las viviendas, por lo que resulta fundamental adoptar medidas básicas de seguridad, especialmente en contextos donde niñas, niños y personas adultas mayores permanecen más tiempo en casa.

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Entre las principales recomendaciones destaca la revisión periódica de las instalaciones eléctricas y de gas, evitando conexiones improvisadas o en mal estado. Asimismo, se exhorta a mantener productos de limpieza y sustancias químicas fuera del alcance de menores, así como a asegurar correctamente tanques de gas y estufas para prevenir fugas.

De igual manera, se recomienda no sobrecargar los contactos eléctricos y desconectar los aparatos que no se encuentren en uso. En el caso de la cocina, se sugiere mantener los mangos de las ollas hacia el interior de la estufa y no dejar alimentos en el fuego sin supervisión.

Para prevenir caídas, Protección Civil exhorta a mantener pasillos y escaleras libres de objetos, utilizar tapetes antiderrapantes en baños y áreas húmedas, así como contar con una adecuada iluminación en todos los espacios del hogar.

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El organismo también subrayó la importancia de disponer de un botiquín básico de primeros auxilios y de tener a la mano números de emergencia, como parte de una respuesta oportuna ante cualquier incidente.

Finalmente, se recordó que, en caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al número 911, así como al teléfono directo de Protección Civil de Ramos Arizpe: 844 488 6981.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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