Anuncian el fiscal Federico Fernández y el secretario Hugo Gutiérrez la Carrera 5K ‘Coahuila Seguro’
El evento deportivo, con el que se busca contribuir a reducir la incidencia delictiva, tendrá lugar en la Ruta Recreativa el domingo 23 de noviembre, y se premiarán a los primeros tres lugares en dos clasificaciones.
Autoridades civiles y militares, y atletas invitados, encabezados por el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández, y el secretario estatal de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez, anunciaron la realización de la primera Carrera 5-k “Coahuila Seguro”.
En conferencia de prensa, los funcionarios consideraron que este evento deportivo, programado para el domingo 23 de noviembre, en Saltillo, es parte de la estrategia que se sigue para afianzar la paz y tranquilidad en la entidad.
“Si estamos unidos para cuidar y blindar a Coahuila, también estamos unidos para fomentar este tipo de actividades con ambiente familiar”, expuso Fernández Montañez al hablar sobre las características de la carrera.
Agregó que el actual clima de seguridad que se vive en la entidad permite organizar actividades públicas como esta competencia, y estimó que la práctica deportiva “es una actividad esencial para la prevención del delito”.
El arranque de la carrera, con cupo límite de mil 500 personas, tendrá lugar en punto de las 8:00 de la mañana en las inmediaciones de la zona universitaria —bulevar Venustiano Carranza y Avenida Universidad—, en el marco de la Ruta Recreativa.
La premiación será, para la categoría “General” (varonil / femenil): primer lugar, 7 mil 500 pesos; segundo, 5 mil; y tercero, 3 mil; y, para la clasificación “Servidores públicos” (varonil / femenil): primer lugar, 7 mil 500 pesos; segundo, 5 mil; y tercer lugar, 3 mil pesos. Al final de la carrera se realizará una rifa.
A cada participante se les hará entrega de un “kit de corredor”, que comprende: una playera “dry-fit”, número de competidor, medalla, hidratación, foto de meta, chip electrónico y asistencia para recuperación.
Las personas inscritas podrán acudir por sus kits el sábado, 22 de noviembre, a la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, situada en periférico Luis Echeverría Álvarez #5402, frente a la Gran Plaza.
Los interesados deberán pagar una inscripción de 150 pesos, la cual se puede realizar a través de la página www.gotime.mx/coahuila, o bien, de forma presencial, en las oficinas de Go Time, ubicadas en bulevar Musa de León #2307-A.
Durante la conferencia de prensa estuvieron presentes, en representación de la Marina Armada de México, el primer maestre de infantería Jair Jaziel Reyes; a nombre de la Guardia Nacional, el teniente coronel Rodrigo Aguilar; el patrocinador de Go Time, Óscar Cortez; y los destacados corredores: José Luis “El Gato” Araiza, Daniela Elizabeth Cortez y Édgar Ariel.