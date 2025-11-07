Anuncian el fiscal Federico Fernández y el secretario Hugo Gutiérrez la Carrera 5K ‘Coahuila Seguro’

Autoridades civiles y militares, y atletas invitados, encabezados por el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández, y el secretario estatal de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez, anunciaron la realización de la primera Carrera 5-k “Coahuila Seguro”.

En conferencia de prensa, los funcionarios consideraron que este evento deportivo, programado para el domingo 23 de noviembre, en Saltillo, es parte de la estrategia que se sigue para afianzar la paz y tranquilidad en la entidad.

“Si estamos unidos para cuidar y blindar a Coahuila, también estamos unidos para fomentar este tipo de actividades con ambiente familiar”, expuso Fernández Montañez al hablar sobre las características de la carrera.

Agregó que el actual clima de seguridad que se vive en la entidad permite organizar actividades públicas como esta competencia, y estimó que la práctica deportiva “es una actividad esencial para la prevención del delito”.

El arranque de la carrera, con cupo límite de mil 500 personas, tendrá lugar en punto de las 8:00 de la mañana en las inmediaciones de la zona universitaria —bulevar Venustiano Carranza y Avenida Universidad—, en el marco de la Ruta Recreativa.