IMSS Coahuila llama a verificar datos personales para evitar retrasos en trámites

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila exhortó a sus derechohabientes a revisar que sus datos personales estén correctamente registrados, con el fin de evitar retrasos o incluso la negativa de trámites tanto dentro del propio Instituto como ante las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

El jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia, Alberto Ocampo Hidalgo, informó que los errores más frecuentes que se detectan en las subdelegaciones del IMSS corresponden a inconsistencias en el nombre, fecha de nacimiento, CURP o incluso la duplicidad del Número de Seguridad Social (NSS). Estas fallas, advirtió, pueden generar complicaciones para acceder a otros servicios vinculados con las dependencias mencionadas.

Explicó que los sistemas del IMSS validan la información de cada asegurado con el Registro Nacional de Población (RENAPO), lo que permite garantizar el acceso a prestaciones como la adscripción a la Unidad de Medicina Familiar, el registro de beneficiarios y la solicitud de pensión.

Por ello, pidió a los derechohabientes revisar sus datos con oportunidad mediante la aplicación IMSS Digital, disponible para dispositivos iOS y Android.

Asimismo, recordó que los usuarios pueden ingresar al portal institucional del IMSS, donde se encuentra disponible el formato Solicitud de Regularización y/o Corrección de Datos Personales del Asegurado.

Este documento debe llenarse y entregarse en la subdelegación correspondiente, acompañado de: CURP actualizada; acta de nacimiento reciente certificada; identificación oficial (INE, pasaporte o cartilla militar); documento que acredite la derechohabiencia y contenga el NSS; comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses; y solicitud de corrección de datos debidamente llenada

Ocampo Hidalgo enfatizó la importancia de realizar estas verificaciones de manera oportuna, especialmente para las personas próximas a pensionarse, ya que la correcta validación de los datos personales es un requisito indispensable para completar este trámite sin contratiempos.