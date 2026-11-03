Anuncian inversión de 40 millones de pesos en obras y techumbres escolares para Francisco I. Madero
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El gobernador Manolo Jiménez indicó que los recursos se destinarán a agua potable, drenaje y pavimentación, además de la construcción de techumbres en escuelas públicas
FRANCISCO I. MADERO, COAH.- Durante la reposición del colector sanitario de la avenida Manuel Acuña, el gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció que se destinarán 40 millones de pesos a obras y programas sociales en el municipio, enfocados en mejorar las redes de agua potable, drenaje, pavimentación y la construcción de techumbres escolares.
El mandatario señaló que las obras se definieron a partir de las necesidades planteadas por los habitantes de Francisco I. Madero, abarcando tanto las colonias de la cabecera municipal como los ejidos, donde también existen pendientes en servicios básicos.
“Todo lo que hacemos es buscar mejorar la calidad de vida de la gente”, expresó Jiménez Salinas, quien añadió que el programa de trabajo estatal también incluye acciones en seguridad, educación y salud.
El gobernador adelantó que la próxima semana arrancará un programa estatal de construcción de techumbres en escuelas públicas, el cual calificó como una inversión histórica en infraestructura educativa, con acciones desde el nivel básico hasta el universitario.
Aseguró que Francisco I. Madero estará entre los municipios beneficiados con estos proyectos, los cuales buscan mejorar las instalaciones donde estudian los alumnos y trabajan los docentes. Estas obras se sumarán a los trabajos de rehabilitación de servicios públicos que ya se ejecutan en la localidad.