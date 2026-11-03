Anuncian inversión de 40 millones de pesos en obras y techumbres escolares para Francisco I. Madero

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    Anuncian inversión de 40 millones de pesos en obras y techumbres escolares para Francisco I. Madero
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó el anuncio de la inversión para obras de infraestructura y programas sociales en Francisco I. Madero. SANDRA GÓMEZ

El gobernador Manolo Jiménez indicó que los recursos se destinarán a agua potable, drenaje y pavimentación, además de la construcción de techumbres en escuelas públicas

FRANCISCO I. MADERO, COAH.- Durante la reposición del colector sanitario de la avenida Manuel Acuña, el gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció que se destinarán 40 millones de pesos a obras y programas sociales en el municipio, enfocados en mejorar las redes de agua potable, drenaje, pavimentación y la construcción de techumbres escolares.

El mandatario señaló que las obras se definieron a partir de las necesidades planteadas por los habitantes de Francisco I. Madero, abarcando tanto las colonias de la cabecera municipal como los ejidos, donde también existen pendientes en servicios básicos.

Manolo Jiménez dice que su prioridad es Coahuila, ante menciones rumbo al 2030

“Todo lo que hacemos es buscar mejorar la calidad de vida de la gente”, expresó Jiménez Salinas, quien añadió que el programa de trabajo estatal también incluye acciones en seguridad, educación y salud.

El gobernador adelantó que la próxima semana arrancará un programa estatal de construcción de techumbres en escuelas públicas, el cual calificó como una inversión histórica en infraestructura educativa, con acciones desde el nivel básico hasta el universitario.

$!Autoridades estatales y municipales participaron en el evento, donde se detallaron las acciones para mejorar los servicios básicos en la región.
Autoridades estatales y municipales participaron en el evento, donde se detallaron las acciones para mejorar los servicios básicos en la región. SANDRA GÓMEZ

Aseguró que Francisco I. Madero estará entre los municipios beneficiados con estos proyectos, los cuales buscan mejorar las instalaciones donde estudian los alumnos y trabajan los docentes. Estas obras se sumarán a los trabajos de rehabilitación de servicios públicos que ya se ejecutan en la localidad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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