Anuncian operativo de seguridad y prevención de incendios para vacaciones de verano en Arteaga

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Anuncian operativo de seguridad y prevención de incendios para vacaciones de verano en Arteaga
    El despliegue se realizará en los distintos cañones de la Sierra de Arteaga. HÉCTOR GARCÍA

Participarán elementos de Protección Civil, Seguridad Pública y brigadistas contra incendios.

ARTEAGA, COAH.- El Gobierno Municipal de Arteaga implementará un operativo especial de seguridad durante el próximo periodo vacacional de verano con el objetivo de proteger a los visitantes y prevenir incidentes en la zona serrana del municipio.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores informó que la estrategia replicará el esquema aplicado durante Semana Santa, con la participación coordinada de elementos de Protección Civil, Seguridad Pública y brigadistas contra incendios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/arteaga-renace-tras-la-lluvia-ciudadanos-comparten-imagenes-y-crean-una-fotogaleria-que-enamora-GD21550677

“Se despliega Protección Civil, Seguridad Pública y, por supuesto, también los brigadistas contra incendios en cada uno de los cañones”, explicó.

La presidenta municipal señaló que el propósito del operativo es salvaguardar la integridad de turistas y habitantes, además de brindar las condiciones necesarias para que quienes visiten el municipio disfruten de una estancia segura.

Indicó que, a diferencia de otros periodos vacacionales, durante el verano la afluencia de visitantes se distribuye a lo largo de varias semanas. Actualmente, la ocupación de cabañas en la sierra registra alrededor del 45 por ciento.

Sánchez Flores recordó que continúa vigente la veda para el uso del fuego en la sierra, por lo que está prohibido encender fogatas en cualquier punto de la zona montañosa.

“No se puede encender ningún tipo de fuego en ninguna parte de la sierra”, advirtió.

Precisó que las carnes asadas únicamente podrán realizarse en los establecimientos de hospedaje que cuenten con asadores cerrados y seguros, diseñados para evitar la salida de brasas o chispas que pudieran provocar un incendio forestal.

“Debe ser un asador cerrado donde no exista la posibilidad de que salga una brasa o una chispa y se genere un incendio”, explicó.

https://vanguardia.com.mx/vida/entre-vinedos-gastronomia-y-paisajes-de-montana-la-experiencia-que-posiciona-a-vinos-d-guadiana-como-un-destino-imperdible-en-coahuila-FO21580959

En otro tema, la alcaldesa aclaró que el municipio no otorga permisos para el aprovechamiento de la maleza acumulada tras las recientes lluvias, ya que esa atribución corresponde al Gobierno Federal.

Finalmente, destacó que las brigadas mantienen de forma permanente acciones preventivas en coordinación con autoridades estatales y federales, entre ellas la poda controlada de vegetación, el desbrozamiento y la apertura y mantenimiento de brechas cortafuego, con el fin de reducir el riesgo de incendios forestales durante la temporada vacacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Brigadas
incendios

Localizaciones


Arteaga
Coahuila

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cuide sus datos

Cuide sus datos
true

El posible rompimiento de la alianza entre el CJNG y Los Chapitos
true

POLITICÓN: Con Pacto Coahuila, CTM y Canacintra cierran filas con el modelo de desarrollo de Manolo Jiménez
La pantalla gigante del Biblioparque Norte transmitirá partidos internacionales de fútbol como parte de las actividades del FUTFEST.

Invitan a vivir un fin de semana con música y futbol en el FutFest Saltillo
Autoridades estatales, municipales y representantes del ámbito cultural acompañaron la presentación de la obra en el marco del FINA 2026.

Saltillo revive Mundial de 1986 con libro de memoria gráfica en el FINA 2026
Uruguay buscará vencer a España en Guadalajara para mantener vivo su camino en el Mundial 2026.

Uruguay vs España: Guadalajara despide el Mundial 2026 con duelo clave
La frágil paz se puso a prueba el jueves cuando Irán atacó un buque de carga singapurense en el estrecho de Ormuz, que ha permanecido prácticamente cerrado desde la guerra, y amenazó con tomar nuevas medidas contra los “infractores” que no respetaran sus rutas.

Disidentes iraníes advierten a Trump que no le está dando al régimen una ‘victoria que nunca podría obtener en el campo de batalla’
Un hombre observa las viviendas expuestas de edificios enteros que colapsaron completamente, mientras se teme que la crisis política y económica agrave la recuperación.

Venezuela busca sobrevivientes, y un milagro, tras un devastador doblete sísmico