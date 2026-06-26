Anuncian operativo de seguridad y prevención de incendios para vacaciones de verano en Arteaga

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores informó que la estrategia replicará el esquema aplicado durante Semana Santa, con la participación coordinada de elementos de Protección Civil, Seguridad Pública y brigadistas contra incendios.

ARTEAGA, COAH.- El Gobierno Municipal de Arteaga implementará un operativo especial de seguridad durante el próximo periodo vacacional de verano con el objetivo de proteger a los visitantes y prevenir incidentes en la zona serrana del municipio.

“Se despliega Protección Civil, Seguridad Pública y, por supuesto, también los brigadistas contra incendios en cada uno de los cañones”, explicó.

La presidenta municipal señaló que el propósito del operativo es salvaguardar la integridad de turistas y habitantes, además de brindar las condiciones necesarias para que quienes visiten el municipio disfruten de una estancia segura.

Indicó que, a diferencia de otros periodos vacacionales, durante el verano la afluencia de visitantes se distribuye a lo largo de varias semanas. Actualmente, la ocupación de cabañas en la sierra registra alrededor del 45 por ciento.

Sánchez Flores recordó que continúa vigente la veda para el uso del fuego en la sierra, por lo que está prohibido encender fogatas en cualquier punto de la zona montañosa.

“No se puede encender ningún tipo de fuego en ninguna parte de la sierra”, advirtió.

Precisó que las carnes asadas únicamente podrán realizarse en los establecimientos de hospedaje que cuenten con asadores cerrados y seguros, diseñados para evitar la salida de brasas o chispas que pudieran provocar un incendio forestal.

“Debe ser un asador cerrado donde no exista la posibilidad de que salga una brasa o una chispa y se genere un incendio”, explicó.