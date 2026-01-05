Anuncian ‘Súper becas’ y programas internacionales para jóvenes de Coahuila en 2026

Coahuila
/ 5 enero 2026
    Anuncian ‘Súper becas’ y programas internacionales para jóvenes de Coahuila en 2026
    El titular del Icojuve, Iván Terashima Zamora, anunció que en 2026 se ampliarán los apoyos económicos, las becas y los programas de movilidad internacional para jóvenes de todas las regiones de Coahuila. FOTO: VANGUARDIA

El Icojuve busca impactar a miles de estudiantes con apoyos económicos y formación integral

El titular del Instituto Coahuilense de la Juventud (Icojuve), Iván Terashima Zamora, anunció que para este 2026 se ampliarán los apoyos económicos y programas de movilidad internacional para los jóvenes del Estado.

Tras un 2025 de cercanía universitaria, Terashima señaló que "en 2026, obviamente buscamos ampliar, innovar y sobre todo llegar a más jóvenes" en todas las regiones de la entidad.

Entre las novedades destacan las llamadas "Súper becas" y el Congreso 300, diseñados para potenciar habilidades, además de incentivos para quienes decidan realizar estudios en el extranjero.

"Vienen aproximadamente más de mil becas de 10 mil pesos para jóvenes... va a salir una convocatoria donde pueden presentar su documentación", detalló el funcionario sobre los requisitos.

Aunque los presupuestos finales se definirán en próximas reuniones con la jefatura de gabinete, Terashima garantizó que "este año viene con poco más de recurso para los jóvenes de Coahuila".

El Instituto también retomará programas consolidados como las jornadas "Mente chida", "Juventud sana" y las macrobrigadas, buscando mantener a Coahuila como referente nacional en indicadores de desarrollo juvenil.

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

