Apaches de Coahuila piden inclusión en programas sociales para preservar su cultura

    Representantes apaches en reunión comunitaria en San Antonio de las Alazanas. FOTO: DAVID GUILLÉN PATIÑO/ VANGUARDIA

Necesitan apoyo para su desarrollo agropecuario, la producción y venta de prendas típicas y artesanías, así como para preservar su lengua y conocimientos ancestrales

El líder de la comunidad apache de Coahuila, Iván Alexander de León, demandó apoyo oficial para impulsar la actividad económica y cultural de esta población indígena asentada en varios municipios de la entidad.

Explicó que, a diferencia de otras etnias de Coahuila que son incluidas por los diferentes órdenes de gobierno en programas de desarrollo social, las cientos de familias de este pueblo originario no cuentan con acceso a dichos beneficios.

$!Iván Alexander de León, líder apache, durante una entrevista sobre la situación de su pueblo.
Iván Alexander de León, líder apache, durante una entrevista sobre la situación de su pueblo. FOTO: DAVID GUILLÉN PATIÑO/ VANGUARDIA

El representante de la comunidad, dispersa en municipios como Arteaga, Zaragoza, Jiménez, Nava, Morelos y Allende, declaró a VANGUARDIA que su pueblo requiere “atención urgente”.

Es en los poblados arteaguenses de Los Lirios, San Antonio de las Alazanas y en un predio cuya ubicación prefirió mantener en reserva, donde habitan los últimos apaches lipanes de sangre pura, quienes, por motivos de discriminación e inseguridad, mantienen la antigua “encomienda” de no mencionar su ascendencia.

Antropólogo de profesión, De León Aguirre reveló: “Todavía somos objeto de discriminación o de lo que se conoce como bullying; esa es una de las razones por las que nos hemos mantenido herméticos”.

$!Pobladores apaches lipanes preservan su cultura en comunidades rurales de Arteaga.
Pobladores apaches lipanes preservan su cultura en comunidades rurales de Arteaga. FOTO: DAVID GUILLÉN PATIÑO/ VANGUARDIA

Otro motivo es la necesidad de preservar su acervo cultural, pues temen que sus tradiciones, rituales y gastronomía sean vulnerados, o que sus conocimientos en medicina sean plagiados para su comercialización.

Consciente de que el pueblo apache sigue sin figurar en los censos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el exdirigente de esta etnia en Sonora, Chihuahua y Coahuila estimó que “ya es tiempo de abrirnos un poco más y darnos a conocer abiertamente a la sociedad”.

Sin embargo, reconoció que este es un proceso muy difícil, ya que, siguiendo una tradición, ningún miembro está dispuesto todavía a revelar su identidad ante extraños, aun cuando muchos ya se han “mexicanizado”.

$!Artesanías y prendas típicas son elaboradas por la comunidad apache en Coahuila.
Artesanías y prendas típicas son elaboradas por la comunidad apache en Coahuila. FOTO: DAVID GUILLÉN PATIÑO/ VANGUARDIA

Cuestionado sobre las condiciones que necesitan para sobrevivir como pueblo y preservar su estilo de vida, respondió: “Necesitamos apoyos para la ganadería, la agricultura y para reproducir y vender nuestras prendas típicas y artesanías”.

Además, requieren un centro para la enseñanza del “n’dee” o “dinéh”, lengua nativa de los lipanes, uno de los tres grupos principales de apaches. “Solo necesitamos las instalaciones; los maestros nosotros los tenemos”, precisó.

De León dijo estar dispuesto a promover ante instituciones como la Secretaría de Cultura de Coahuila la participación de los apaches en eventos o exposiciones donde puedan mostrar su riqueza ancestral.

$!Asamblea nacional N’dee realizada en Coahuila en 2018 con delegados de Texas.
Asamblea nacional N’dee realizada en Coahuila en 2018 con delegados de Texas. FOTO: DAVID GUILLÉN PATIÑO/ VANGUARDIA

Destacó que en 2018 se celebró en las inmediaciones de San Antonio de las Alazanas la tradicional asamblea nacional N’dee, a la que también acudieron apaches de Texas.

Este fue uno de los últimos eventos importantes que han permitido dejar claro que los apaches no se han extinguido en Coahuila, como comúnmente se cree.

