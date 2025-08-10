Estrena CECyTE carrera técnica en Vitivinicultura y Turismo en Ramos Arizpe y Arteaga

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila (CECyTE) ha puesto en marcha la carrera técnica en Vitivinicultura, Gestión Comercial y Turismo, que se impartirá en los planteles de Ramos Arizpe y Arteaga a partir de este mes de agosto, con el objetivo de responder a las necesidades de la región y sus sectores productivos.

Azucena Ramos Ramos, directora general del CECyTE en el estado, informó en entrevista que esta nueva oferta académica es una de las cinco carreras técnicas que se suman al catálogo educativo del subsistema, buscando fortalecer el crecimiento del enoturismo en la zona.

“Vamos a iniciar con cinco carreras técnicas nuevas en todo el estado”, detalló Ramos, “y bueno, esta carrera de Vitivinicultura, Gestión Comercial y Turismo va a iniciar ahora en agosto en Ramos Arizpe y va a iniciar también en Arteaga”.

La funcionaria destacó que la iniciativa ha tenido una excelente respuesta. “Se nos llenó alrededor de 60 jóvenes, la verdad es que los grupos ya están llenos con todas las carreras”, afirmó.

Se espera que para este nuevo ciclo escolar, el CECyTE reciba a cerca de 6 mil estudiantes de nuevo ingreso, lo que representa un aumento considerable en la matrícula. “Aumentamos de manera muy considerable la matrícula, alrededor de un siete, ocho por ciento”, comentó la directora.

Con la incorporación de las nuevas especialidades, la oferta del subsistema a nivel estatal abarcará 16 carreras técnicas. Entre las nuevas opciones se encuentran Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial y Administración del Autotransporte, además de la mencionada en Vitivinicultura.

Ramos Ramos expresó su satisfacción por el crecimiento del sistema, que no solo se refleja en el número de alumnos, sino también en el desarrollo profesional del personal. “Muy contentos porque vamos a iniciar con profesionalización docente, concursos de inducción”, agregó.

En total, se espera que más de 20 mil jóvenes cursen alguna de las carreras técnicas en los diferentes planteles CECyTE y EMSAD, contribuyendo al desarrollo económico de la región.

“Contentos de poder arrancar con todos los planteles de Ramos Arizpe y Arteaga; no en Parras está la UTP y consideramos que tenemos que buscar cobertura en municipios donde no está”, finalizó la directora.