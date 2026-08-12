Aparecen en Torreón mantas contra directiva de Santos Laguna

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    Aparecen en Torreón mantas contra directiva de Santos Laguna
    Una de las mantas colocadas en Torreón cuestiona a quienes representan actualmente al conjunto lagunero. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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Aficionados de los Guerreros expresaron su inconformidad por el desempeño del equipo, la salida de referentes y la falta de fichajes de peso

TORREÓN, COAH.- Durante las últimas horas, diversos puentes peatonales y vialidades de Torreón amanecieron con mantas que contenían reclamos hacia la gestión administrativa y deportiva del Club Santos Laguna.

Entre los puntos donde aparecieron se encuentran el sector de Galerías y el paso a desnivel del bulevar Revolución. En las pancartas pueden leerse mensajes de inconformidad dirigidos hacia la directiva del equipo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/denuncian-presuntas-cuotas-ilegales-y-extorsiones-en-modulos-de-riego-en-durango-CB22767647

Las protestas se dan en medio del descontento de parte de la afición verdiblanca por los resultados recientes del club. Entre los reclamos se encuentran la falta de refuerzos de peso y la salida de futbolistas que contaban con el respaldo de la grada.

Algunos de los mensajes colocados en la vía pública cuestionan directamente a quienes actualmente representan al equipo, mientras que otros piden no abandonar al conjunto lagunero.

La inconformidad ocurre también después de la participación de Santos Laguna en la Leagues Cup ante clubes de la Major League Soccer, en un periodo marcado por los cuestionamientos de aficionados sobre el nivel competitivo del plantel.

$!Los mensajes aparecieron en distintos puntos de la ciudad en medio de la inconformidad de parte de la afición de Santos Laguna.
Los mensajes aparecieron en distintos puntos de la ciudad en medio de la inconformidad de parte de la afición de Santos Laguna. SANDRA GÓMEZ

En torneos anteriores, distintos puntos de la ciudad han sido utilizados por seguidores para colocar mensajes de respaldo al equipo. Esta vez, las mantas fueron empleadas para expresar el descontento de parte de la afición con la situación que atraviesa el club.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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