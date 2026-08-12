Aparecen en Torreón mantas contra directiva de Santos Laguna
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Aficionados de los Guerreros expresaron su inconformidad por el desempeño del equipo, la salida de referentes y la falta de fichajes de peso
TORREÓN, COAH.- Durante las últimas horas, diversos puentes peatonales y vialidades de Torreón amanecieron con mantas que contenían reclamos hacia la gestión administrativa y deportiva del Club Santos Laguna.
Entre los puntos donde aparecieron se encuentran el sector de Galerías y el paso a desnivel del bulevar Revolución. En las pancartas pueden leerse mensajes de inconformidad dirigidos hacia la directiva del equipo.
Las protestas se dan en medio del descontento de parte de la afición verdiblanca por los resultados recientes del club. Entre los reclamos se encuentran la falta de refuerzos de peso y la salida de futbolistas que contaban con el respaldo de la grada.
Algunos de los mensajes colocados en la vía pública cuestionan directamente a quienes actualmente representan al equipo, mientras que otros piden no abandonar al conjunto lagunero.
La inconformidad ocurre también después de la participación de Santos Laguna en la Leagues Cup ante clubes de la Major League Soccer, en un periodo marcado por los cuestionamientos de aficionados sobre el nivel competitivo del plantel.
En torneos anteriores, distintos puntos de la ciudad han sido utilizados por seguidores para colocar mensajes de respaldo al equipo. Esta vez, las mantas fueron empleadas para expresar el descontento de parte de la afición con la situación que atraviesa el club.