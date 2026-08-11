Denuncian presuntas cuotas ilegales y extorsiones en módulos de riego en Durango

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Torreón
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    Denuncian presuntas cuotas ilegales y extorsiones en módulos de riego en Durango
    Campesinos de La Laguna de Durango enfrentan dificultades para acceder al agua destinada al riego de sus cultivos. SANDRA GÓMEZ

El CCI Laguna pidió intervención gubernamental ante señalamientos sobre posibles prácticas irregulares en organizaciones de regantes

GÓMEZ PALACIO, DGO.- Ante el escenario de sequía que impacta al sector agrícola, campesinos de La Laguna de Durango denunciaron ser víctimas de extorsiones y cobros indebidos de cuotas para poder disponer de agua en sus parcelas.

La situación fue expuesta por Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna (CCI Laguna), quien indicó que diversos agricultores han señalado presiones financieras condicionantes para el riego de sus siembras.

El titular del CCI Laguna enfatizó la existencia de un entramado de control y opacidad dentro de varios módulos de riego, motivo por el cual urgió a las instancias gubernamentales a actuar de inmediato para restablecer el orden legal.

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“Se advirtió de un esquema de cacicazgo, de corrupción, y se sigue solicitando la intervención de las autoridades para romper con esos esquemas”, manifestó Zamarripa.

A la par, el directivo alertó sobre arbitrariedades en la conformación de los comités de administración del recurso hídrico, argumentando que ciertas designaciones violan la normativa interna de las propias organizaciones.

Según lo recabado por el organismo civil, durante las asambleas se han forzado dirigencias y desestimado consensos anteriores, lo que ha desencadenado conflictos por la titularidad de los módulos de riego.

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Al concluir, Zamarripa subrayó la importancia de auditar dichos procedimientos y resolver las inconformidades de los regantes, con el objetivo de salvaguardar a los trabajadores del campo y asegurar un reparto equitativo del agua durante este periodo crucial para la agricultura.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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