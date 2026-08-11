Denuncian presuntas cuotas ilegales y extorsiones en módulos de riego en Durango

GÓMEZ PALACIO, DGO.- Ante el escenario de sequía que impacta al sector agrícola, campesinos de La Laguna de Durango denunciaron ser víctimas de extorsiones y cobros indebidos de cuotas para poder disponer de agua en sus parcelas.

La situación fue expuesta por Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna (CCI Laguna), quien indicó que diversos agricultores han señalado presiones financieras condicionantes para el riego de sus siembras.

El titular del CCI Laguna enfatizó la existencia de un entramado de control y opacidad dentro de varios módulos de riego, motivo por el cual urgió a las instancias gubernamentales a actuar de inmediato para restablecer el orden legal.