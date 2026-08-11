Denuncian presuntas cuotas ilegales y extorsiones en módulos de riego en Durango
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El CCI Laguna pidió intervención gubernamental ante señalamientos sobre posibles prácticas irregulares en organizaciones de regantes
GÓMEZ PALACIO, DGO.- Ante el escenario de sequía que impacta al sector agrícola, campesinos de La Laguna de Durango denunciaron ser víctimas de extorsiones y cobros indebidos de cuotas para poder disponer de agua en sus parcelas.
La situación fue expuesta por Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna (CCI Laguna), quien indicó que diversos agricultores han señalado presiones financieras condicionantes para el riego de sus siembras.
El titular del CCI Laguna enfatizó la existencia de un entramado de control y opacidad dentro de varios módulos de riego, motivo por el cual urgió a las instancias gubernamentales a actuar de inmediato para restablecer el orden legal.
“Se advirtió de un esquema de cacicazgo, de corrupción, y se sigue solicitando la intervención de las autoridades para romper con esos esquemas”, manifestó Zamarripa.
A la par, el directivo alertó sobre arbitrariedades en la conformación de los comités de administración del recurso hídrico, argumentando que ciertas designaciones violan la normativa interna de las propias organizaciones.
Según lo recabado por el organismo civil, durante las asambleas se han forzado dirigencias y desestimado consensos anteriores, lo que ha desencadenado conflictos por la titularidad de los módulos de riego.
Al concluir, Zamarripa subrayó la importancia de auditar dichos procedimientos y resolver las inconformidades de los regantes, con el objetivo de salvaguardar a los trabajadores del campo y asegurar un reparto equitativo del agua durante este periodo crucial para la agricultura.