Aplican vacuna anticovid Pfizer a rezagados de Monclova

Después de semanas de que se dejaron de aplicar dosis de vacuna contra el Covid-19 en Monclova, la mañana de este miércoles, 14 de octubre, se reanudó la vacunación en personas mayores de 18 años de edad que habían quedado en rezago por diversos motivos.

Faustino Aguilar Arocha jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria destacó que, durante la semana anterior, los Servidores de la Nación comenzaron con el registro de los ciudadanos rezagados para evitar que acudieran más personas de las que se pueden atender.

Dijo que todos y cada uno de las personas que se van a atender, tienen un número de folio y estarán siendo atendidos a partir de las 9:00 horas.

En este primer día, hubo indignaciones por parte de las personas de la tercera edad y discapacitados quienes aseguraron que desde la hora indicada acudieron y se les dio prioridad a personas que no tienen ningún problema para esperar por su dosis.

“No hay buena organización porque la misma gente no lo permite, hacen pleito y se meten, habría de haber más consideración para uno que no puede, ya mis huesos no me ayudan” dijo Socorro Escobedo Medellín quien espero por más de una hora para recibir la dosis.

Se desconoce si habrá una nueva aplicación de primera dosis para rezagados en las próximas fechas, la subdelegada de la Secretaria del Bienestar Claudia Garza del Toro no dio declaraciones a los medios de comunicación.