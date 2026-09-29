Reducen a 24 horas atención a quejas por basura en Torreón

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    Reducen a 24 horas atención a quejas por basura en Torreón
    El servicio recolecta más de 600 toneladas de residuos cada día en el municipio. SANDRA GÓMEZ

Más de 60 rutas de recolección operan diariamente para atender a la población

TORREÓN, COAH.- Con la puesta en marcha de la nueva concesión del servicio de limpia en Torreón, el tiempo máximo de atención a las quejas ciudadanas relacionadas con fallas en la recolección de basura se redujo de cinco días a un plazo de 24 horas, informó Fernando Villarreal Cuéllar, titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

El funcionario detalló que, pese a que diariamente operan más de 60 rutas y se recolectan más de 600 toneladas de desechos, la dependencia registra un promedio de menos de cinco incidencias al día relacionadas con recorridos incompletos o residuos que permanecen en la vía pública.

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Villarreal Cuéllar atribuyó esta mejora operativa a la incorporación de una flota vehicular renovada, con mayor capacidad y equipada con tecnología de cámaras, lo que permite reducir las descomposturas mecánicas y los rezagos en los trayectos programados.

“Bajamos el tiempo de respuesta con este nuevo consorcio, con esta nueva concesión. El tiempo de respuesta es mucho más rápido; antes era de cinco días, ahora son 24 horas”, destacó.

Respecto a la posibilidad de aplicar penalizaciones a la empresa concesionaria, el director de Servicios Públicos aclaró que hasta el momento no se han impuesto sanciones.

Explicó que cada reporte ciudadano es sometido previamente a un análisis para determinar si corresponde a las responsabilidades establecidas dentro del servicio de recolección domiciliaria.

En este sentido, puntualizó que cerca de la mitad de las quejas no proceden dentro del esquema ordinario, debido a que algunos ciudadanos solicitan el retiro de escombro, ramas y otros materiales que no forman parte de los residuos contemplados en la recolección de basura doméstica.

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Asimismo, señaló que algunos retrasos en los recorridos pueden obedecer a factores externos que dificultan el tránsito de las unidades, entre ellos cables colgantes, obstrucciones en las calles o las condiciones de las vialidades.

La Dirección de Servicios Públicos Municipales mantiene el seguimiento de los reportes para determinar las causas de cada incidencia y verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para la prestación del servicio.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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