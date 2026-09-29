Reducen a 24 horas atención a quejas por basura en Torreón

El funcionario detalló que, pese a que diariamente operan más de 60 rutas y se recolectan más de 600 toneladas de desechos, la dependencia registra un promedio de menos de cinco incidencias al día relacionadas con recorridos incompletos o residuos que permanecen en la vía pública.

TORREÓN, COAH.- Con la puesta en marcha de la nueva concesión del servicio de limpia en Torreón, el tiempo máximo de atención a las quejas ciudadanas relacionadas con fallas en la recolección de basura se redujo de cinco días a un plazo de 24 horas, informó Fernando Villarreal Cuéllar, titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

Villarreal Cuéllar atribuyó esta mejora operativa a la incorporación de una flota vehicular renovada, con mayor capacidad y equipada con tecnología de cámaras, lo que permite reducir las descomposturas mecánicas y los rezagos en los trayectos programados.

“Bajamos el tiempo de respuesta con este nuevo consorcio, con esta nueva concesión. El tiempo de respuesta es mucho más rápido; antes era de cinco días, ahora son 24 horas”, destacó.

Respecto a la posibilidad de aplicar penalizaciones a la empresa concesionaria, el director de Servicios Públicos aclaró que hasta el momento no se han impuesto sanciones.

Explicó que cada reporte ciudadano es sometido previamente a un análisis para determinar si corresponde a las responsabilidades establecidas dentro del servicio de recolección domiciliaria.

En este sentido, puntualizó que cerca de la mitad de las quejas no proceden dentro del esquema ordinario, debido a que algunos ciudadanos solicitan el retiro de escombro, ramas y otros materiales que no forman parte de los residuos contemplados en la recolección de basura doméstica.