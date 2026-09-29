Torreón promueve su potencial industrial en el North Capital Forum 2026

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de promover a la ciudad como destino para capital extranjero y nacional, la administración municipal participa en el North Capital Forum 2026, encuentro que reúne a tomadores de decisiones, empresarios y diplomáticos de América del Norte.

El titular de Desarrollo Económico en Torreón, Marcelo Valdés Quintanilla, encabeza la agenda de promoción del Municipio en el evento, donde ha participado en encuentros relacionados con infraestructura, cadenas de suministro y competitividad regional.

Durante las jornadas de trabajo, el funcionario formó parte del panel “Cuenta conmigo: una conversación con aliados de América del Norte”, donde compartió espacio con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para presentar las ventajas competitivas de Coahuila y su zona metropolitana.