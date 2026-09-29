Torreón promueve su potencial industrial en el North Capital Forum 2026

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    Torreón promueve su potencial industrial en el North Capital Forum 2026
    Representantes de Coahuila y líderes internacionales formaron parte del panel magistral para destacar la competitividad de la región en América del Norte. SANDRA GÓMEZ

La representación municipal abordó temas de infraestructura, cadenas de suministro y competitividad regional durante el encuentro

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de promover a la ciudad como destino para capital extranjero y nacional, la administración municipal participa en el North Capital Forum 2026, encuentro que reúne a tomadores de decisiones, empresarios y diplomáticos de América del Norte.

El titular de Desarrollo Económico en Torreón, Marcelo Valdés Quintanilla, encabeza la agenda de promoción del Municipio en el evento, donde ha participado en encuentros relacionados con infraestructura, cadenas de suministro y competitividad regional.

Durante las jornadas de trabajo, el funcionario formó parte del panel “Cuenta conmigo: una conversación con aliados de América del Norte”, donde compartió espacio con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para presentar las ventajas competitivas de Coahuila y su zona metropolitana.

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“Estar presentes en espacios como el North Capital Forum nos permite llevar el nombre de Torreón a escenarios internacionales... A través de Invest in Torreón queremos que más personas conozcan nuestra infraestructura, conectividad y talento”, destacó Valdés Quintanilla.

A través de la plataforma Invest in Torreón, el Municipio expone su conectividad carretera, ferroviaria y aérea, así como su capacidad productiva y capital humano, como parte de la oferta para atraer nuevos proyectos de inversión y generar empleos.

$!Empresarios, diplomáticos y funcionarios escucharon las propuestas de inversión orientadas a consolidar el desarrollo económico regional.
Empresarios, diplomáticos y funcionarios escucharon las propuestas de inversión orientadas a consolidar el desarrollo económico regional. SANDRA GÓMEZ

Con esta participación, el Gobierno Municipal busca fortalecer la vinculación internacional y promover las condiciones de Torreón ante posibles proyectos de inversión.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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