Apoyan al talento de deportistas en Ramos Arizpe; destinan 160 mil pesos a deportistas

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Apoyan al talento de deportistas en Ramos Arizpe; destinan 160 mil pesos a deportistas
    Las disciplinas beneficiadas son entrenamiento funcional, pentatlón, box, fútbol, taekwondo y porristas. CORTESÍA

Los recursos fueron distribuidos en 11 apoyos para representantes de seis disciplinas

RAMOS ARIZPE, COAH.- Para impulsar el talento deportivo y brindar más oportunidades a quienes representan con orgullo al municipio, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino realizó una nueva entrega de apoyos económicos a escuelas y deportistas que participarán en competencias fuera de Ramos Arizpe.

En esta ocasión y a nombre del gobierno municipal, se destinaron 160 mil pesos, distribuidos en 11 apoyos para representantes de seis disciplinas y escuelas deportivas: entrenamiento funcional, pentatlón, box, fútbol, taekwondo y porristas, quienes tendrán actividad en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato y otros destinos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-no-baja-la-guardia-y-mantiene-operativos-de-vigilancia-alcalde-MD23758532

“Detrás de cada deportista hay muchas horas de entrenamiento, disciplina y también un esfuerzo importante de sus familias. Queremos acompañarlos para que puedan salir a competir, representar a Ramos Arizpe y concentrarse en dar lo mejor de sí. Vamos a seguir respaldando el talento y el esfuerzo de nuestra gente”, expresó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

$!El alcalde Tomás Gutiérrez Merino entregó 160 mil pesos en apoyos económicos a deportistas y escuelas deportivas de Ramos Arizpe.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino entregó 160 mil pesos en apoyos económicos a deportistas y escuelas deportivas de Ramos Arizpe. CORTESÍA

El respaldo económico forma parte de una política más amplia que durante 2026 ha combinado apoyos directos a atletas y equipos con infraestructura, programas y actividades para ampliar las oportunidades de practicar deporte en Ramos Arizpe.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/brindan-80-servicios-gratuitos-para-mascotas-en-ramos-arizpe-GD23758871

Durante el año, el Municipio ha respaldado disciplinas como pentatlón, porristas, béisbol, box, fútbol, tochito, softbol y gimnasia para participar en competencias dentro y fuera de Coahuila.

A estas acciones se suma el impulso a infraestructura como el Complejo Recreativo y Deportivo de Estación Higo y nuevos espacios recreativos en San Gregorio; el fortalecimiento de ligas municipales y proyectos deportivos, así como actividades dirigidas a niñas, niños y jóvenes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Becas
Deportes

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Prohibido criticar a la 4T

Prohibido criticar a la 4T
true

POLITICÓN: AHMSA, las sospechas detrás de la adjudicación en la subasta

true

Coahuila: Seguridad vial, el rezago que a nadie le importa
Entre delitos federales en investigación podría haber casos de corrupción como cohecho o peculado.

Rompen récord investigaciones federales contra funcionarios en Coahuila
Julio Rodríguez fue uno de los protagonistas del triunfo de Saltillo Soccer sobre Santos Laguna en la tercera fecha de la Copa Promesas

Saltillo Soccer vs Club Calor: horario y dónde ver la Jornada 4 de Copa Promesas
Arturo Domínguez defiende oferta por AHMSA y promete agua para Monclova

‘No soy un improvisado ni prestanombres’: Arturo Domínguez, empresario que ofertó por AHMSA
El suicidio asistido es legal en muchos países occidentales , incluida Francia.

El papa León XIV denuncia la ‘falsa compasión’ del suicidio asistido
Una mujer cruza una intersección frente a una valla publicitaria que muestra retratos del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei (derecha), los difuntos líderes del grupo Hezbolá del Líbano, Hassan Nasrallah (centro izquierda) y Hashem Safieddine.

Afirma Scott Bessent, secretario del Tesoro de EU afirma que la economía de Irán no tendrá nada que comerciar en dos semanas