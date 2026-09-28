Apoyan al talento de deportistas en Ramos Arizpe; destinan 160 mil pesos a deportistas

RAMOS ARIZPE, COAH.- Para impulsar el talento deportivo y brindar más oportunidades a quienes representan con orgullo al municipio, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino realizó una nueva entrega de apoyos económicos a escuelas y deportistas que participarán en competencias fuera de Ramos Arizpe. En esta ocasión y a nombre del gobierno municipal, se destinaron 160 mil pesos, distribuidos en 11 apoyos para representantes de seis disciplinas y escuelas deportivas: entrenamiento funcional, pentatlón, box, fútbol, taekwondo y porristas, quienes tendrán actividad en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato y otros destinos.

“Detrás de cada deportista hay muchas horas de entrenamiento, disciplina y también un esfuerzo importante de sus familias. Queremos acompañarlos para que puedan salir a competir, representar a Ramos Arizpe y concentrarse en dar lo mejor de sí. Vamos a seguir respaldando el talento y el esfuerzo de nuestra gente”, expresó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El respaldo económico forma parte de una política más amplia que durante 2026 ha combinado apoyos directos a atletas y equipos con infraestructura, programas y actividades para ampliar las oportunidades de practicar deporte en Ramos Arizpe.

Durante el año, el Municipio ha respaldado disciplinas como pentatlón, porristas, béisbol, box, fútbol, tochito, softbol y gimnasia para participar en competencias dentro y fuera de Coahuila. A estas acciones se suma el impulso a infraestructura como el Complejo Recreativo y Deportivo de Estación Higo y nuevos espacios recreativos en San Gregorio; el fortalecimiento de ligas municipales y proyectos deportivos, así como actividades dirigidas a niñas, niños y jóvenes.