Apoyos educativos llegan a preescolar de Ramos Arizpe con programa ‘En Tu Escuela Tú Eliges’

RAMOS ARIZPE, COAH.- La educación constituye una de las principales prioridades del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, que impulsa el programa En Tu Escuela Tú Eliges como una estrategia innovadora orientada a colocar a las comunidades escolares en el centro de la toma de decisiones.

Durante la entrega de apoyos en el Jardín de Niños “Miguel Ramos Arizpe”, correspondiente a las entregas número 46 y 47 de un total de 95 planteles programados, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que este modelo, respaldado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, contribuye a mejorar las condiciones y herramientas de trabajo en las instituciones educativas, al tiempo que favorece una aplicación directa, eficiente y transparente de los recursos públicos.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncian para Ramos Arizpe nuevo complejo deportivo; se ubicará en La Minerva

“El objetivo es fortalecer el alcance de los maestros, en quienes las familias depositan lo más valioso que tienen: a sus hijos”, expresó el edil, al subrayar que invertir en educación es invertir en el futuro de Ramos Arizpe.

Se benefició a 161 estudiantes de los turnos matutino y vespertino, con una inversión de 100 mil pesos, mediante la entrega de equipo y materiales seleccionados por la propia comunidad escolar, de acuerdo con sus necesidades prioritarias.

En el turno matutino se entregaron una computadora de escritorio, una impresora Ecotank, cuatro bocinas de ocho pulgadas, cinco kits de instrumentos musicales y cinco tambores; mientras que en el turno vespertino se otorgaron dos computadoras portátiles, una impresora multifuncional y material de oficina.

TE PUEDE INTERESAR: Buscan rescatar el escultismo en Ramos Arizpe; invitan a ciudadanos a ‘dejar un mundo mejor’

Asimismo, el alcalde señaló que este esquema se complementa con el programa Enchúlame la Escuela, mediante el cual los planteles pueden gestionar apoyo en mano de obra para la mejora de su infraestructura, contribuyendo al fortalecimiento de la experiencia educativa y al mejoramiento del entorno.