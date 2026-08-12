Aprovechan jóvenes de Coahuila super becas para ampliar sus horizontes

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Aprovechan jóvenes de Coahuila super becas para ampliar sus horizontes
    Las Super Becas Internacionales del Gobierno de Coahuila buscan facilitar la movilidad académica de jóvenes estudiantes. FRANCISCO MUÑIZ

Para estudiantes coahuilenses, una estancia fuera del estado representa algo más que conocer otro país o agregar una experiencia al currículum, también es la posibilidad de acceder a conocimientos, contactos y experiencias que pueden modificar su trayectoria profesional y personal.

Salir del estado, estudiar en otra ciudad, conocer un laboratorio en Chile, participar en un programa en las instalaciones de la NASA o pasar meses en una universidad de Alemania o China puede parecer una oportunidad reservada para unos cuantos, sin embargo, para decenas de jóvenes coahuilenses el apoyo económico brindado por el gobierno estatal encabezado por Manolo Jiménez Salinas se ha convertido en el empujón necesario para hacerlo posible.

Ese es el sentido que los propios estudiantes encuentran en las Super becas Internacionales entregadas esta semana por el Gobierno de Coahuila. Más que financiar un viaje, reducir una de las principales barreras para la movilidad académica, los costos de traslado, hospedaje, manutención y programas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-impulsa-a-jovenes-con-programa-de-super-becas-internacionales-IH20366824

El programa contempla apoyos de hasta 100 mil pesos, de acuerdo con las características de cada proyecto. En esta etapa, el Gobierno estatal reportó la entrega de 62 superbecas, con una inversión superior a los 2 millones de pesos.

Una de las beneficiarias es Daniela Hernández, estudiante de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, quien recién regresó de Cartagena, Colombia, después de permanecer alrededor de 47 días en una estancia de investigación.

$!Daniela Hérnandez
Daniela Hérnandez

Su proyecto estuvo relacionado con el emprendimiento y la creatividad. Trabajó en un laboratorio que impulsa a jóvenes emprendedores y elaboró una revista sobre las actividades que se desarrollaban en ese espacio.

Para ella, uno de los mayores valores de la experiencia fue precisamente poder traer de regreso esas herramientas y pensar en cómo pueden adaptarse a su entorno. La estancia, explicó, no solamente le permitió conocer otra forma de trabajar, sino acercarse a un entorno donde pudo observar de manera directa cómo se desarrollan proyectos de emprendimiento.

Consideró que hay estudiantes que tienen las mismas aspiraciones, pero no necesariamente las mismas posibilidades de financiar una estancia fuera de su ciudad o del país.

$!María José Melo
María José Melo

Para María José Melo Ramos y Fabián González, ambos estudiantes en Saltillo, el siguiente destino será Houston, donde participarán en el International Air and Space Program (IASP) 2026, un programa de entrenamiento organizado por Aexa Aerospace en colaboración con la NASA, que reunirá a 50 jóvenes de distintos países en las instalaciones aeroespaciales en Houston, Texas.

Los dos recibieron apoyos de 50 mil pesos para participar en un programa de ocho días.

Para María José, estudiante de la Universidad La Salle Saltillo, el respaldo significa poder concentrarse en la experiencia académica y no en cómo cubrir los gastos del viaje. Más allá de conocer la NASA, señaló que buscará convivir y aprender de otros jóvenes de diferentes nacionalidades, a desarrollar proyectos y regresar con esas experiencias para compartirlas en su universidad y en Coahuila.

$!Fabian González
Fabian González

Fabián, estudiante del Tecnológico de Saltillo, participará en un programa de investigación y desarrollo de tecnologías relacionado con la estación espacial internacional.

Reconoció que sin la Beca habría tenido que buscar otras alternativas para financiar el viaje, e incluso la posibilidad de no asistir habría estado sobre la mesa. Ahora, su intención es llegar a Houston concentrado en aprender y representar a Coahuila y México.

$!Regina Berlanga Flores
Regina Berlanga Flores

En tanto, Regina Berlanga Flores, estudiante de cuarto año de Medicina en la Universidad Autónoma de Coahuila, realizó durante dos meses una rotación clínica en el área de cirugía plástica y reconstructiva en instituciones de la Ciudad de México.

Su experiencia incluyó trabajo de investigación y asistencia a consultas en el Hospital Ángeles del Pedregal y en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

El apoyo que espera recibir le permitirá recuperar parte de los gastos que ya realizó para poder trasladarse y permanecer en la Ciudad de México.

MÁS ALLÁ DEL APRENDIZAJE

Camila Estefanía Hernández, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración Pública en Torreón, durante un año realizó dos intercambios de seis meses cada uno. Primero en Alemania, donde estudió marketing internacional, y después en China, donde se enfocó en negocios relacionados con ese país.

$!Camila Estefanía Hernández
Camila Estefanía Hernández

Más allá de las materias cursadas, habla de haber aprendido a vivir sola, comunicarse en otros idiomas, relacionarse con culturas diferentes y observar otras formas de estudiar y trabajar.

Para ella, ese aprendizaje no se puede obtener completamente dentro de un salón de clases. Ahora busca continuar su preparación y comenzar a explorar opciones para estudiar una maestría en el extranjero.

$!Jonathan Gómez
Jonathan Gómez

Jonathan Gómez, estudiante de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Autónoma de Coahuila en Torreón, viajará a Chile para realizar una estancia de investigación durante un semestre.

Su trabajo está relacionado con la bioeconomía agroindustrial y agroalimentaria, particularmente con el aprovechamiento de residuos para reducir la contaminación y desarrollar alternativas con valor nutricional.

En Chile buscará conocer tecnologías y métodos que actualmente no están disponibles en su centro de investigación. A su regreso, explicó, buscará traer de regreso las técnicas aprendidas a Coahuila, compartirlas con sus compañeros y ampliar las posibilidades de investigación en torno al aprovechamiento de residuos agroindustriales.

$!Andrea Montserrat Solís
Andrea Montserrat Solís

En tanto, Andrea Montserrat Solís, estudiante de Contaduría Pública, viajará en enero de 2027 a Irlanda durante ocho meses para estudiar inglés y acercarse a otras culturas.

Su intención es aprovechar la estancia para conocer otras expresiones culturales y regresar con nuevos conocimientos que pueda compartir con jóvenes de su comunidad. Para ella será además su primer viaje fuera de México.

El Gobierno estatal plantea que el objetivo de las Super becas no termina cuando el estudiante llega a su destino. El secretario de Inclusión y Desarrollo Social señaló durante la entrega que la intención es que los jóvenes regresen a Coahuila con conocimientos que puedan convertirse en innovación, empleo, desarrollo y nuevas oportunidades.

El gobernador Manolo Jiménez, por su parte, planteó que una estancia puede convertirse en un punto de inflexión profesional al conocer personas que después puedan convertirse en socios, descubrir un proyecto o encontrar una idea que termine detonando una carrera.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Becas
Educación
Internacional

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sin duda alguna

Sin duda alguna
true

Cumbia del bloqueo digital
true

POLITICÓN: ‘Turismo de nacimiento’ enciende alerta en Coahuila por revocación de visas a embarazadas

Una mujer policía fue agredida con un arma blanca durante el enfrentamiento registrado al poniente de Saltillo.

Saltillo: agresiones a policías y daños a patrullas llevan hoy a seis ante el juez
Brigadas sanitarias inspeccionan al ganado de Progreso, Coahuila, para detectar heridas y prevenir el gusano barrenador.

Refuerzan en Progreso, Coahuila, la prevención contra el gusano barrenador
El duelo entre Valkirias y Wolfpack está programado para las 19:00 horas y tendrá boletos generales de 250 pesos

Valkirias recibe a Wolfpack en Saltillo: fecha, hora y precio de los boletos
Voluntarios y rescatistas utilizan cubos para retirar los escombros de un edificio derrumbado un día después de un sismo que remeció Cali, Colombia, el 11 de agosto de 2026.

Terremoto en Colombia: lo que sabemos
La presencia de Estados Unidos en Irak llegó a superar los 170 mil soldados en el punto máximo de las operaciones de contrainsurgencia en 2007.

EU en camino de completar retiro de Irak para el 30 de septiembre