Aprovechan jóvenes de Coahuila super becas para ampliar sus horizontes

Salir del estado, estudiar en otra ciudad, conocer un laboratorio en Chile, participar en un programa en las instalaciones de la NASA o pasar meses en una universidad de Alemania o China puede parecer una oportunidad reservada para unos cuantos, sin embargo, para decenas de jóvenes coahuilenses el apoyo económico brindado por el gobierno estatal encabezado por Manolo Jiménez Salinas se ha convertido en el empujón necesario para hacerlo posible. Ese es el sentido que los propios estudiantes encuentran en las Super becas Internacionales entregadas esta semana por el Gobierno de Coahuila. Más que financiar un viaje, reducir una de las principales barreras para la movilidad académica, los costos de traslado, hospedaje, manutención y programas.

El programa contempla apoyos de hasta 100 mil pesos, de acuerdo con las características de cada proyecto. En esta etapa, el Gobierno estatal reportó la entrega de 62 superbecas, con una inversión superior a los 2 millones de pesos. Una de las beneficiarias es Daniela Hernández, estudiante de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, quien recién regresó de Cartagena, Colombia, después de permanecer alrededor de 47 días en una estancia de investigación.

Su proyecto estuvo relacionado con el emprendimiento y la creatividad. Trabajó en un laboratorio que impulsa a jóvenes emprendedores y elaboró una revista sobre las actividades que se desarrollaban en ese espacio. Para ella, uno de los mayores valores de la experiencia fue precisamente poder traer de regreso esas herramientas y pensar en cómo pueden adaptarse a su entorno. La estancia, explicó, no solamente le permitió conocer otra forma de trabajar, sino acercarse a un entorno donde pudo observar de manera directa cómo se desarrollan proyectos de emprendimiento. Consideró que hay estudiantes que tienen las mismas aspiraciones, pero no necesariamente las mismas posibilidades de financiar una estancia fuera de su ciudad o del país.

Para María José Melo Ramos y Fabián González, ambos estudiantes en Saltillo, el siguiente destino será Houston, donde participarán en el International Air and Space Program (IASP) 2026, un programa de entrenamiento organizado por Aexa Aerospace en colaboración con la NASA, que reunirá a 50 jóvenes de distintos países en las instalaciones aeroespaciales en Houston, Texas. Los dos recibieron apoyos de 50 mil pesos para participar en un programa de ocho días. Para María José, estudiante de la Universidad La Salle Saltillo, el respaldo significa poder concentrarse en la experiencia académica y no en cómo cubrir los gastos del viaje. Más allá de conocer la NASA, señaló que buscará convivir y aprender de otros jóvenes de diferentes nacionalidades, a desarrollar proyectos y regresar con esas experiencias para compartirlas en su universidad y en Coahuila.

Fabián, estudiante del Tecnológico de Saltillo, participará en un programa de investigación y desarrollo de tecnologías relacionado con la estación espacial internacional. Reconoció que sin la Beca habría tenido que buscar otras alternativas para financiar el viaje, e incluso la posibilidad de no asistir habría estado sobre la mesa. Ahora, su intención es llegar a Houston concentrado en aprender y representar a Coahuila y México.

En tanto, Regina Berlanga Flores, estudiante de cuarto año de Medicina en la Universidad Autónoma de Coahuila, realizó durante dos meses una rotación clínica en el área de cirugía plástica y reconstructiva en instituciones de la Ciudad de México. Su experiencia incluyó trabajo de investigación y asistencia a consultas en el Hospital Ángeles del Pedregal y en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. El apoyo que espera recibir le permitirá recuperar parte de los gastos que ya realizó para poder trasladarse y permanecer en la Ciudad de México. MÁS ALLÁ DEL APRENDIZAJE Camila Estefanía Hernández, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración Pública en Torreón, durante un año realizó dos intercambios de seis meses cada uno. Primero en Alemania, donde estudió marketing internacional, y después en China, donde se enfocó en negocios relacionados con ese país.

Más allá de las materias cursadas, habla de haber aprendido a vivir sola, comunicarse en otros idiomas, relacionarse con culturas diferentes y observar otras formas de estudiar y trabajar. Para ella, ese aprendizaje no se puede obtener completamente dentro de un salón de clases. Ahora busca continuar su preparación y comenzar a explorar opciones para estudiar una maestría en el extranjero.

Jonathan Gómez, estudiante de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Autónoma de Coahuila en Torreón, viajará a Chile para realizar una estancia de investigación durante un semestre. Su trabajo está relacionado con la bioeconomía agroindustrial y agroalimentaria, particularmente con el aprovechamiento de residuos para reducir la contaminación y desarrollar alternativas con valor nutricional. En Chile buscará conocer tecnologías y métodos que actualmente no están disponibles en su centro de investigación. A su regreso, explicó, buscará traer de regreso las técnicas aprendidas a Coahuila, compartirlas con sus compañeros y ampliar las posibilidades de investigación en torno al aprovechamiento de residuos agroindustriales.

En tanto, Andrea Montserrat Solís, estudiante de Contaduría Pública, viajará en enero de 2027 a Irlanda durante ocho meses para estudiar inglés y acercarse a otras culturas. Su intención es aprovechar la estancia para conocer otras expresiones culturales y regresar con nuevos conocimientos que pueda compartir con jóvenes de su comunidad. Para ella será además su primer viaje fuera de México. El Gobierno estatal plantea que el objetivo de las Super becas no termina cuando el estudiante llega a su destino. El secretario de Inclusión y Desarrollo Social señaló durante la entrega que la intención es que los jóvenes regresen a Coahuila con conocimientos que puedan convertirse en innovación, empleo, desarrollo y nuevas oportunidades. El gobernador Manolo Jiménez, por su parte, planteó que una estancia puede convertirse en un punto de inflexión profesional al conocer personas que después puedan convertirse en socios, descubrir un proyecto o encontrar una idea que termine detonando una carrera.

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