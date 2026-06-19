Aprueba Cabildo de Ramos Arizpe bases de sorteo ‘Participa y gana pagando tu predial 2027’

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Ayuntamiento de Ramos Arizpe aprobó una serie de resoluciones encaminadas a reforzar la administración pública local, entre ellas la puesta en marcha del programa “Participa y gana pagando tu predial 2027”, una estrategia que busca estimular el pago puntual de este gravamen y consolidar los recursos destinados a proyectos de infraestructura y atención ciudadana. Durante la sesión ordinaria de Cabildo, encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, los integrantes del cuerpo edilicio dieron luz verde a las bases del sorteo dirigido a propietarios de vivienda que cubran su impuesto predial del ejercicio 2027 entre enero y marzo del próximo año, permitiendo además iniciar los procedimientos administrativos necesarios para su organización.

REINCORPORACIONES Y DECISIONES ADMINISTRATIVAS MARCAN LA SESIÓN En el desarrollo de la reunión también se oficializó el regreso a sus funciones de Gloria Arely Flores Oyervides como décima tercera regidora, Estela Flores Herrera como décima cuarta regidora y Alejandro Martínez Álvarez como décimo séptimo regidor, quienes retomarán sus actividades dentro del Cabildo. Asimismo, los ediles autorizaron una licencia comercial, como parte de las atribuciones que corresponden al órgano colegiado para garantizar el adecuado funcionamiento de la administración municipal.

Al concluir la sesión, Tomás Gutiérrez Merino subrayó que las determinaciones aprobadas responden a una visión de gobierno enfocada en la responsabilidad financiera y en la construcción de consensos para atender las necesidades de la población. “Cada acuerdo que se toma en Cabildo tiene como prioridad generar beneficios para la ciudadanía. Con programas como el sorteo del predial buscamos reconocer la responsabilidad de las familias cumplidas, fortalecer las finanzas del municipio y seguir impulsando más obras y mejores servicios para Ramos Arizpe”, expresó el Edil.

Publicidad