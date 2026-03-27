Aprueba Cabildo de Ramos Arizpe convocatoria para la Presea ‘Miguel Ramos Arizpe 2026’

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Coahuila
/ 27 marzo 2026
    Aprueba Cabildo de Ramos Arizpe convocatoria para la Presea ‘Miguel Ramos Arizpe 2026’
    Cabildo de Ramos Arizpe aprobó convocatoria para la máxima presea municipal. CORTESÍA

Reconocimiento distinguirá a ciudadanos e instituciones destacadas

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Cabildo de Ramos Arizpe aprobó por unanimidad la convocatoria para la entrega de la Presea “Lic. Miguel Ramos Arizpe 2026”, uno de los máximos galardones municipales que reconoce a personas e instituciones por su aportación al desarrollo, identidad y progreso de la ciudad.

Durante la sesión, se determinó que la Comisión de Cultura y Rescate de Valores Humanos será la instancia responsable de recibir e integrar los expedientes de las candidaturas, cuyo registro permanecerá abierto hasta el 24 de abril a las 14:00 horas.

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La distinción está dirigida a personas originarias del municipio o con al menos una década de residencia, así como a organismos cuya trayectoria haya generado impacto social en ámbitos como el educativo, cultural, económico o comunitario.

PROCESOS DE SELECCIÓN Y CATEGORÍAS

La presea contempla tres categorías: en vida, post mórtem e institucional. La designación de las y los galardonados recaerá en el Cabildo, tras un análisis detallado de los perfiles, méritos y legado de cada propuesta.

La convocatoria está abierta a la ciudadanía en general, asociaciones civiles y organismos, quienes deberán presentar una solicitud formal acompañada de una semblanza y documentación probatoria, como materiales biográficos o testimoniales. Las propuestas serán recibidas en la Secretaría del Ayuntamiento bajo estricta confidencialidad.

Se prevé que los resultados se definan a más tardar el 30 de abril, mientras que la ceremonia de entrega se realizará en Sesión Solemne de Cabildo, en el marco del aniversario de la ciudad.

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INCENTIVAN CUMPLIMIENTO CON RECARGOS MÍNIMOS

En la misma sesión, el cuerpo edilicio aprobó la implementación de recargos de un peso en contribuciones municipales, medida que estará vigente del 1 de abril al 31 de diciembre con el objetivo de incentivar el cumplimiento ciudadano.

Este estímulo da continuidad a los beneficios aplicados durante el primer trimestre del año, en el contexto del programa de descuentos del predial “Participa y gana pagando tu predial 2026”, cuyo sorteo final se llevará a cabo en abril para reconocer a contribuyentes cumplidos.

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