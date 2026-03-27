Aprueba Cabildo de Ramos Arizpe convocatoria para la Presea ‘Miguel Ramos Arizpe 2026’

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Cabildo de Ramos Arizpe aprobó por unanimidad la convocatoria para la entrega de la Presea “Lic. Miguel Ramos Arizpe 2026”, uno de los máximos galardones municipales que reconoce a personas e instituciones por su aportación al desarrollo, identidad y progreso de la ciudad. Durante la sesión, se determinó que la Comisión de Cultura y Rescate de Valores Humanos será la instancia responsable de recibir e integrar los expedientes de las candidaturas, cuyo registro permanecerá abierto hasta el 24 de abril a las 14:00 horas.

La distinción está dirigida a personas originarias del municipio o con al menos una década de residencia, así como a organismos cuya trayectoria haya generado impacto social en ámbitos como el educativo, cultural, económico o comunitario. PROCESOS DE SELECCIÓN Y CATEGORÍAS La presea contempla tres categorías: en vida, post mórtem e institucional. La designación de las y los galardonados recaerá en el Cabildo, tras un análisis detallado de los perfiles, méritos y legado de cada propuesta. La convocatoria está abierta a la ciudadanía en general, asociaciones civiles y organismos, quienes deberán presentar una solicitud formal acompañada de una semblanza y documentación probatoria, como materiales biográficos o testimoniales. Las propuestas serán recibidas en la Secretaría del Ayuntamiento bajo estricta confidencialidad. Se prevé que los resultados se definan a más tardar el 30 de abril, mientras que la ceremonia de entrega se realizará en Sesión Solemne de Cabildo, en el marco del aniversario de la ciudad.

INCENTIVAN CUMPLIMIENTO CON RECARGOS MÍNIMOS En la misma sesión, el cuerpo edilicio aprobó la implementación de recargos de un peso en contribuciones municipales, medida que estará vigente del 1 de abril al 31 de diciembre con el objetivo de incentivar el cumplimiento ciudadano. Este estímulo da continuidad a los beneficios aplicados durante el primer trimestre del año, en el contexto del programa de descuentos del predial “Participa y gana pagando tu predial 2026”, cuyo sorteo final se llevará a cabo en abril para reconocer a contribuyentes cumplidos.

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