Nombran Centro de Identificación Humana de Coahuila bajo el nombre de la activista Blanca Martínez Bustos

En un evento protocolario, autoridades del Gobierno del Estado realizaron la develación del nombramiento, en memoria de la exdirectora del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, quien durante los últimos 16 años acompañó la lucha por la justicia y la búsqueda de personas desaparecidas en la entidad.

El Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila fue reconocido este viernes de forma oficial bajo el nombre de “Blanca Isabel Martínez Bustos”, en homenaje y reconocimiento al trabajo de la activista en el acompañamiento de las familias de personas desaparecidas.

Durante el evento, que contó con la presencia de integrantes de nueve colectivos de búsqueda —quienes impulsaron este centro dedicado a la identificación forense—, Gabriela Noguez, titular de la Comisión de Búsqueda de Coahuila, reconoció a Blanca como uno de los pilares para su creación.

“Blanca ayudó a tejer redes de dignidad y resistencia que siguen marcando el rumbo de esta lucha. En los momentos más difíciles decidió no callar; documentó, exigió y acompañó, incluso asumiendo riesgos personales porque sabía que la verdad y la justicia solo existen cuando se coloca a las víctimas en el centro, pero también sabía construir, tener puentes, abrir diálogos y cerrar agendas que hoy se reflejan en espacios como este”, dijo.

LEGADO Y RECONOCIMIENTO

En el evento, Blanca Bustos, madre de la activista, recordó a su hija y agradeció a las madres y familiares en búsqueda por haberla acompañado durante los últimos años de su vida.

“Este Centro, que es la esperanza de muchas familias para encontrar paz, fue el sueño de mi hija. Blanca tenía muchos sueños y los fue construyendo a partir de ideales y de ir conociendo gente tan vulnerable a quien quería ayudar. Esperamos realmente que se cumpla con este objetivo, que este centro se siga fortaleciendo en la lucha por la justicia. Quienes conocían a Blanca saben que no le gustaba el reconocimiento. Creemos que esto lo llamaría ‘Centro para las doñas’”, dijo.

Diana Iris García, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, quien trabajó de la mano con Blanca, reiteró que la activista dejó un amplio legado y no solo luchó por la presentación de los desaparecidos, sino también por la vida y los derechos de las víctimas, incluso en temas de salud mental.