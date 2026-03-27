Nombran Centro de Identificación Humana de Coahuila bajo el nombre de la activista Blanca Martínez Bustos

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Coahuila
/ 27 marzo 2026
    Nombran Centro de Identificación Humana de Coahuila bajo el nombre de la activista Blanca Martínez Bustos
    Autoridades y colectivos de búsqueda participaron en la develación del nombre del Centro Regional de Identificación Humana. ARMANDO RÍOS
    Nombran Centro de Identificación Humana de Coahuila bajo el nombre de la activista Blanca Martínez Bustos
    Nombran Centro de Identificación Humana de Coahuila bajo el nombre de la activista Blanca Martínez Bustos

El espacio fue renombrado en homenaje a su labor en la búsqueda de personas desaparecidas; colectivos y familiares participaron en el acto

El Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila fue reconocido este viernes de forma oficial bajo el nombre de “Blanca Isabel Martínez Bustos”, en homenaje y reconocimiento al trabajo de la activista en el acompañamiento de las familias de personas desaparecidas.

En un evento protocolario, autoridades del Gobierno del Estado realizaron la develación del nombramiento, en memoria de la exdirectora del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, quien durante los últimos 16 años acompañó la lucha por la justicia y la búsqueda de personas desaparecidas en la entidad.

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Durante el evento, que contó con la presencia de integrantes de nueve colectivos de búsqueda —quienes impulsaron este centro dedicado a la identificación forense—, Gabriela Noguez, titular de la Comisión de Búsqueda de Coahuila, reconoció a Blanca como uno de los pilares para su creación.

“Blanca ayudó a tejer redes de dignidad y resistencia que siguen marcando el rumbo de esta lucha. En los momentos más difíciles decidió no callar; documentó, exigió y acompañó, incluso asumiendo riesgos personales porque sabía que la verdad y la justicia solo existen cuando se coloca a las víctimas en el centro, pero también sabía construir, tener puentes, abrir diálogos y cerrar agendas que hoy se reflejan en espacios como este”, dijo.

LEGADO Y RECONOCIMIENTO

En el evento, Blanca Bustos, madre de la activista, recordó a su hija y agradeció a las madres y familiares en búsqueda por haberla acompañado durante los últimos años de su vida.

“Este Centro, que es la esperanza de muchas familias para encontrar paz, fue el sueño de mi hija. Blanca tenía muchos sueños y los fue construyendo a partir de ideales y de ir conociendo gente tan vulnerable a quien quería ayudar. Esperamos realmente que se cumpla con este objetivo, que este centro se siga fortaleciendo en la lucha por la justicia. Quienes conocían a Blanca saben que no le gustaba el reconocimiento. Creemos que esto lo llamaría ‘Centro para las doñas’”, dijo.

Diana Iris García, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, quien trabajó de la mano con Blanca, reiteró que la activista dejó un amplio legado y no solo luchó por la presentación de los desaparecidos, sino también por la vida y los derechos de las víctimas, incluso en temas de salud mental.

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Por su parte, el Centro para los Derechos Humanos, hoy dirigido por Alma García, señaló que el homenaje no fija a Blanca en el pasado, sino que debe ser un recordatorio de las deudas que aún persisten con las familias de personas desaparecidas.

“Reiteramos el compromiso del Fray Juan de Larios de seguir sirviendo a los procesos de verdad y de justicia que son impulsados desde la sociedad organizada. Nos toca seguir caminando para encontrar la verdad, para que haya justicia y para que periodos tan dolorosos como el que vivimos en Coahuila y en México no vuelvan a suceder”, concluyeron.

Blanca falleció en diciembre pasado, tras una intervención quirúrgica en el IMSS de Saltillo. Sobre el caso, la Fiscalía General del Estado informó que continúan los peritajes para determinar si existió negligencia médica.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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