Aprueba Cabildo de Ramos Arizpe ingresos por 874 mdp para 2027

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Cabildo de Ramos Arizpe aprobó la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2027, con una proyección de 874 millones de pesos para la operación del municipio durante el próximo año. Durante una sesión ordinaria, los integrantes del cuerpo edilicio avalaron ambas propuestas como parte de la planeación financiera de la administración municipal, con el objetivo de garantizar la continuidad de las obras, los programas y los servicios públicos.

Los documentos contemplan las previsiones de ingresos y las disposiciones correspondientes para el siguiente ejercicio fiscal, tomando en cuenta las condiciones económicas actuales y las proyecciones para 2027. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que su administración busca mantener finanzas ordenadas y una planeación responsable que permita dar continuidad al desarrollo del municipio. “Estamos trabajando con responsabilidad y visión de futuro para que Ramos Arizpe siga avanzando. Nuestro objetivo es mantener una administración sólida, que nos permita seguir respondiendo a las necesidades de las familias, fortalecer los servicios públicos y dar continuidad a las obras y programas que mejoran la calidad de vida de nuestra gente”, expresó.

Tras su aprobación en Cabildo, los acuerdos seguirán los procedimientos legales y administrativos correspondientes, conforme a la normatividad vigente.

El Gobierno Municipal indicó que estas acciones buscan fortalecer la estabilidad financiera, promover el uso eficiente de los recursos públicos y mantener una planeación que responda a las necesidades de la población. Con la proyección de ingresos para 2027, la administración municipal busca contar con las previsiones necesarias para sostener sus servicios y proyectos, así como contribuir al crecimiento ordenado de Ramos Arizpe.