Brinda DIF Ramos Arizpe 83 servicios gratuitos de bienestar animal

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    Brinda DIF Ramos Arizpe 83 servicios gratuitos de bienestar animal
    El programa busca evitar que las dificultades económicas impidan a las familias brindar atención veterinaria a sus mascotas. CORTESÍA

La jornada incluyó 31 cirugías de esterilización, 34 aplicaciones de vacunas y 18 desparasitaciones para perros y gatos

RAMOS ARIZPE, COAH.- El DIF Municipal de Ramos Arizpe realizó 83 servicios veterinarios gratuitos durante su más reciente jornada de bienestar animal, entre los que se incluyeron 31 cirugías de esterilización, 34 aplicaciones de vacunas y 18 desparasitaciones para perros y gatos.

Estas acciones forman parte de una estrategia impulsada por el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, para prevenir enfermedades, reducir la reproducción no controlada de animales de compañía y fomentar la tenencia responsable entre las familias.

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La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, destacó que el bienestar animal también contribuye a la salud y la calidad de vida de las familias, por lo que se busca acercar servicios veterinarios gratuitos a quienes no cuentan con los recursos para cubrir estos gastos.

“Una mascota no es solamente un animal que tenemos en casa, es parte de nuestra familia, nos acompaña y depende de nosotros para estar bien. Por eso queremos que ninguna familia deje de cuidar a su perro o gato por cuestiones económicas”, expresó.

Añadió que cada esterilización, vacunación y atención veterinaria representa una oportunidad para prevenir el sufrimiento animal y promover una comunidad más consciente y responsable.

Escalante Contreras señaló que, con el respaldo del alcalde y en coordinación con las autoridades estatales de salud, el municipio ha dado continuidad a estas jornadas para facilitar el acceso de la población a servicios preventivos.

$!Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, destacó la importancia de proteger a los animales.
Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, destacó la importancia de proteger a los animales. CORTESÍA

La estrategia contempla tres acciones principales: la esterilización, que ayuda a evitar la reproducción no controlada y disminuir el riesgo de abandono; la vacunación, que protege a perros y gatos contra enfermedades prevenibles, y la desparasitación, que contribuye a su salud y a reducir riesgos sanitarios en su entorno.

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El DIF Municipal informó que continuará promoviendo estas actividades y dará a conocer oportunamente las fechas de las próximas jornadas, con el objetivo de ampliar la cobertura de atención gratuita y fortalecer la cultura de respeto, protección y cuidado responsable de los animales de compañía en Ramos Arizpe.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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