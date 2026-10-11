Brinda DIF Ramos Arizpe 83 servicios gratuitos de bienestar animal
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La jornada incluyó 31 cirugías de esterilización, 34 aplicaciones de vacunas y 18 desparasitaciones para perros y gatos
RAMOS ARIZPE, COAH.- El DIF Municipal de Ramos Arizpe realizó 83 servicios veterinarios gratuitos durante su más reciente jornada de bienestar animal, entre los que se incluyeron 31 cirugías de esterilización, 34 aplicaciones de vacunas y 18 desparasitaciones para perros y gatos.
Estas acciones forman parte de una estrategia impulsada por el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, para prevenir enfermedades, reducir la reproducción no controlada de animales de compañía y fomentar la tenencia responsable entre las familias.
La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, destacó que el bienestar animal también contribuye a la salud y la calidad de vida de las familias, por lo que se busca acercar servicios veterinarios gratuitos a quienes no cuentan con los recursos para cubrir estos gastos.
“Una mascota no es solamente un animal que tenemos en casa, es parte de nuestra familia, nos acompaña y depende de nosotros para estar bien. Por eso queremos que ninguna familia deje de cuidar a su perro o gato por cuestiones económicas”, expresó.
Añadió que cada esterilización, vacunación y atención veterinaria representa una oportunidad para prevenir el sufrimiento animal y promover una comunidad más consciente y responsable.
Escalante Contreras señaló que, con el respaldo del alcalde y en coordinación con las autoridades estatales de salud, el municipio ha dado continuidad a estas jornadas para facilitar el acceso de la población a servicios preventivos.
La estrategia contempla tres acciones principales: la esterilización, que ayuda a evitar la reproducción no controlada y disminuir el riesgo de abandono; la vacunación, que protege a perros y gatos contra enfermedades prevenibles, y la desparasitación, que contribuye a su salud y a reducir riesgos sanitarios en su entorno.
El DIF Municipal informó que continuará promoviendo estas actividades y dará a conocer oportunamente las fechas de las próximas jornadas, con el objetivo de ampliar la cobertura de atención gratuita y fortalecer la cultura de respeto, protección y cuidado responsable de los animales de compañía en Ramos Arizpe.