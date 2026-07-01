Reino Unido emite alertas de viaje previo a partido México vs. Inglaterra

El Gobierno de Reino Unido emitió una alerta de viaje para aficionados que asistirán al partido México contra Inglaterra el próximo 5 de junio en el Estadio Ciudad de México en la etapa de Octavos de Final del Mundial 2026. A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico desaconsejó a los connacionales todos los viajes en ciertas zonas del país coanfitrión de la Copa Mundial de 2026, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio, “salvo los estrictamente necesarios”.

ALERTAS DE VIAJE PARA REINO UNIDO En vísperas del enfrentamiento México contra Inglaterra, la cancillería británica emitió tres alertas, desde seguridad hasta precautorias. Referente con las cuatro muertes, tres casos de asfixia y un paro respiratorio, durante los festejos en el Ángel de la Independencia por el enfrentamiento contra Ecuador en el conocido Estadio Azteca, que dejó un marcador de 2 a 0 a favor de la escuadra mexicana. También alertó que durante la Copa de Mundo de 2026 han aumentado los reportes de robos de teléfonos móviles y adulteración de bebidas; advirtiendo que si tienen previsto regresar a Estados Unidos para un partido posterior al de México y si pierden o les roban el pasaporte, no podrán usar ningún documento de viaje de emergencia proporcionado por la Embajada Británica para volver a entrar a la nación vecina. Así como “desaconseja” a los turistas británicos a que viajen a diversas entidades de México, como: - Baja California;

-Chihuahua;

- Sinaloa;

- Zacatecas;

- Michoacán;

- Jalisco;

- Colima;

- Guerrero;

- Chiapas. A la vez, sugiere contratar un seguro de viaje e investigar los destinos para tener una visita más cómoda. El organismo recuerda que viajar en contra de sus recomendaciones podría afectar la validez del seguro de viaje contratado por ciudadanos británicos.

ESTADOS QUE ‘DESACONSEJAN’ VISITAR El Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido (FCDO, por sus siglas en inglés) indicó que hay zonas de México en el que el riesgo para viajeros es elevado por la actividad del crimen organizado, enfrentamientos armados, secuestros y otros delitos violentos. Destacaron violencia relacionada con el narcotráfico en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California y Durango; bloqueos ilegales de carreteras en Tabasco y Veracruz; en Guanajuato, al ser considerada una ruta de narcotráfico con incidentes de seguridad y violencia relacionada con el narcotráfico, robos de combustible en plantas y oleoductos y tiroteos. Por otro lado, Michoacán es señalado por la cancillería británica como uno de los estados más violentos de México, con un nivel alto de delincuencia organizada y escasa presencia de las fuerzas de seguridad, por lo que su terreno rural dificulta la respuesta de las fuerzas de seguridad estatales ante los incidentes y reportes de retenes. Jalisco es señalado por su inaccesibilidad de las fuerzas de seguridad, falta de control estatal, cultivo de drogas y altos niveles de violencia entre grupos criminales rivales; Colima, también se menciona, por presenta altos niveles de delincuencia organizada y tiroteos en la ciudad, como en zonas rurales.

También desaconseja todos los viajes no esenciales al estado de Guerrero, al ser un estado violento con un historial de inseguridad, con crimen organizado presente en Acapulco y Chilpancingo. Por otro lado, en Estado de México destacaron el robo en transporte público, robo de vehículos en carretera y crímenes de menor cuantía. Para concluir, Chiapas —en particular en la frontera con Guatemala— es señalado de peligroso por su presencia de numerosos grupos del crimen organizado, en disputa por el control de rutas. La Selección Mexicana ya ocupa un lugar en la planificación de Inglaterra para los Octavos de Final del Mundial 2026. El vencedor avanzará a los Cuartos de Final y mantendrá vivo el sueño de levantar el trofeo el próximo 19 de julio.

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