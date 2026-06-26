‘Aquí los delincuentes se topan con pared’: Manolo Jiménez Salinas

El pronunciamiento lo hizo durante la entrega del cuartel militar de San Antonio de las Alazanas, ubicado en un punto estratégico de la sierra de Arteaga.

ARTEAGA, COAH.- “Somos implacables contra los delincuentes. Aquí los delincuentes se topan con pared, con nosotros. Aquí mandamos las instituciones”, afirmó el gobernador Manolo Jiménez Salinas al reiterar la estrategia de seguridad que mantiene Coahuila en sus límites con Nuevo León.

El mandatario sostuvo que el inmueble fortalecerá la presencia del Ejército Mexicano en la zona y destacó que la coordinación entre autoridades estatales, federales y las Fuerzas Armadas ha sido la base de la estrategia de seguridad en la entidad.

”Para nosotros, en esta esquina, era muy importante este cuartel del Ejército Mexicano. Tiene este cruce, un cruce estratégico, se descubren todos los cañones, pero también para aquel lado sabemos que colindamos con el estado de Nuevo León y sabemos que la política de seguridad es diferente”, señaló.

Jiménez Salinas insistió en que la coordinación entre instituciones es una de las principales fortalezas del estado. “Los presidiums son un mensaje. Es un símbolo de lo que pasa en nuestro estado, principalmente en el tema de seguridad. Porque aquí estamos presentes prácticamente todas las instituciones”, expresó.

En el acto, el general Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar, afirmó que las nuevas instalaciones representan un respaldo para las Fuerzas Armadas y permitirán mejorar las condiciones de operación de los elementos desplegados en esa región.

Finalmente, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Rodríguez, informó que en la construcción del cuartel se invirtieron 14.1 millones de pesos. El complejo se edificó sobre un terreno de una hectárea, cuenta con 363 metros cuadrados de construcción y tiene capacidad para albergar a 34 elementos del Ejército Mexicano.