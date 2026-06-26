Entrega el gobernador Manolo Jiménez nuevo cuartel militar en Arteaga

ARTEAGA, COAH.- Con una inversión superior a 14 millones de pesos, el Gobierno de Coahuila entregó un nuevo cuartel militar en el ejido San Antonio de las Alazanas, infraestructura que fortalecerá la presencia de las fuerzas de seguridad en la región serrana y reforzará las acciones de vigilancia en uno de los corredores estratégicos del estado. El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la entrega de las instalaciones junto con el comandante de la XI Región Militar, general Fernando Colchado Gómez, quienes destacaron que esta obra forma parte del fortalecimiento de la estrategia de seguridad basada en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

El Mandatario estatal señaló que durante los primeros 2 años y medio de su administración se han destinado más de 600 millones de pesos para la construcción de 18 cuarteles destinados a la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina, además de otras obras enfocadas en consolidar el blindaje del territorio coahuilense. “La seguridad de las y los coahuilenses es nuestra mayor prioridad. Aquí los delincuentes se topan con pared porque son las instituciones las que mandan”, expresó. Jiménez Salinas afirmó que la estabilidad que hoy mantiene Coahuila es resultado del trabajo coordinado entre autoridades civiles, corporaciones policiacas y fuerzas armadas, lo que ha permitido posicionar al estado entre los más seguros del País.

DESTACAN COORDINACIÓN ENTRE INSTITUCIONES El Gobernador agradeció el respaldo permanente del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como el trabajo que diariamente realizan las policías estatales y municipales para preservar la tranquilidad de las familias coahuilenses. Añadió que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno ha permitido fortalecer las capacidades operativas de las instituciones encargadas de la seguridad pública y avanzar en el esclarecimiento de los delitos registrados en la entidad. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Rodríguez, señaló que la apertura de este cuartel representa un paso más dentro del modelo de seguridad implementado en Coahuila, el cual se sustenta en la inversión constante, la coordinación institucional y el fortalecimiento de las corporaciones. Indicó que durante este año la entidad habrá concretado la construcción de 18 cuarteles para diversas instituciones de seguridad, además de un Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana y cinco arcos carreteros de vigilancia. RECONOCEN RESPALDO AL EJÉRCITO MEXICANO El comandante de la XI Región Militar, general Fernando Colchado Gómez, destacó que Coahuila se distingue a nivel nacional por mantener un modelo de seguridad sustentado en la responsabilidad compartida entre autoridades y sociedad.

Señaló que el nuevo cuartel refleja la confianza que el Gobierno del Estado deposita en las Fuerzas Armadas y fortalece las condiciones para continuar cumpliendo con las tareas de protección de la población. Asimismo, agradeció al gobernador Manolo Jiménez por el respaldo brindado al Ejército Mexicano y reiteró el compromiso de la institución para seguir trabajando de manera coordinada en favor de la seguridad de la entidad. En el evento participaron también la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Felipe Mery Ayup; la diputada local Edna Dávalos Elizondo; el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez; el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González; el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez; el comandante de la VI Zona Militar, general Juan Carlos Quiroz Muñoz; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, general Francisco Acuña Díaz; el secretario de Desarrollo Rural, Jesús Montemayor Garza; el comandante del 69 Batallón de Infantería, coronel Luis Adolfo Márquez Tello, y el subsecretario de Operación Policial, Héctor Flores Rodríguez.

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