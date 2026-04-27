Arranca en Coahuila programa de apoyo alimenticio para ganado 2026; destinarán 20 mdp

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Coahuila
/ 27 abril 2026
    Arranca en Coahuila programa de apoyo alimenticio para ganado 2026; destinarán 20 mdp
    El objetivo es apoyar al sector ante sequía y garantizar la estabilidad productiva, puntualizó el Gobernador. CORTESÍA

El programa busca fortalecer la actividad pecuaria en el estado

En el marco de la Asamblea de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por el secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, dio el arranque oficial del Programa de Suplemento Alimenticio para Ganado 2026, una estrategia orientada a fortalecer la actividad pecuaria en la entidad.

El programa contempla una inversión total de 20 millones de pesos, bajo un esquema de participación conjunta en el que el 50 por ciento es aportado por el Gobierno del Estado y el 50 por ciento por los productores. Además, se prevé que, en caso de sumarse recursos municipales, se duplique tanto la cantidad de alimento distribuido como el número de beneficiarios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/gusano-barrenador-pone-en-jaque-al-ganado-80-de-casos-afecta-a-bovinos-en-coahuila-GC20222040

A través de esta iniciativa, se proyecta la entrega de 2 mil 352 toneladas de alimento, en beneficio de 2 mil 200 productores de 38 municipios de Coahuila.

El apoyo está dirigido a productores de bovinos, caprinos y ovinos, quienes podrán acceder a suplemento alimenticio y concentrado, insumos esenciales para mantener y mejorar las condiciones del ganado, especialmente ante escenarios de sequía o escasez de forraje.

$!Entregarán 2,352 toneladas de alimento para ganado.
Entregarán 2,352 toneladas de alimento para ganado. CORTESÍA

El secretario de Desarrollo Rural destacó que este programa responde al compromiso del Gobierno del Estado de respaldar al sector ganadero y garantizar la continuidad de su actividad productiva.

“Con este programa fortalecemos directamente a los productores, asegurando alimento para su ganado y contribuyendo a la estabilidad de su actividad productiva. En Coahuila seguimos trabajando en equipo para que el campo no se detenga”, señaló.

El Gobierno de Coahuila señaló que con estas acciones reafirma su compromiso de impulsar programas que brinden certidumbre, apoyo directo y mejores condiciones para el desarrollo del sector agropecuario en todas las regiones del estado.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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