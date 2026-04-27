Arranca en Coahuila programa de apoyo alimenticio para ganado 2026; destinarán 20 mdp

En el marco de la Asamblea de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por el secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, dio el arranque oficial del Programa de Suplemento Alimenticio para Ganado 2026, una estrategia orientada a fortalecer la actividad pecuaria en la entidad. El programa contempla una inversión total de 20 millones de pesos, bajo un esquema de participación conjunta en el que el 50 por ciento es aportado por el Gobierno del Estado y el 50 por ciento por los productores. Además, se prevé que, en caso de sumarse recursos municipales, se duplique tanto la cantidad de alimento distribuido como el número de beneficiarios.

A través de esta iniciativa, se proyecta la entrega de 2 mil 352 toneladas de alimento, en beneficio de 2 mil 200 productores de 38 municipios de Coahuila. El apoyo está dirigido a productores de bovinos, caprinos y ovinos, quienes podrán acceder a suplemento alimenticio y concentrado, insumos esenciales para mantener y mejorar las condiciones del ganado, especialmente ante escenarios de sequía o escasez de forraje.

El secretario de Desarrollo Rural destacó que este programa responde al compromiso del Gobierno del Estado de respaldar al sector ganadero y garantizar la continuidad de su actividad productiva. “Con este programa fortalecemos directamente a los productores, asegurando alimento para su ganado y contribuyendo a la estabilidad de su actividad productiva. En Coahuila seguimos trabajando en equipo para que el campo no se detenga”, señaló. El Gobierno de Coahuila señaló que con estas acciones reafirma su compromiso de impulsar programas que brinden certidumbre, apoyo directo y mejores condiciones para el desarrollo del sector agropecuario en todas las regiones del estado.

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