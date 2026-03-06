Arranca entrega del Programa de Fertilizantes para el Bienestar 2026; beneficiará a productores de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 6 marzo 2026
    Arranca entrega del Programa de Fertilizantes para el Bienestar 2026; beneficiará a productores de Coahuila
    Proyecto busca fortalecer la productividad agrícola, reducir costos de producción y respaldar las economías locales. CORTESÍA

El programa beneficiará a un total de 285 mil 455 productores y productoras de cuatro estados del País

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) dio inicio al Programa de Fertilizantes para el Bienestar 2026 en los estados de Baja California Sur, Coahuila, Michoacán y Oaxaca, beneficiando a un total de 285 mil 455 productoras y productores.

En Oaxaca, donde comenzó la distribución, se prevé atender a 199 mil 455 agricultoras y agricultores con más de 59 mil toneladas de fertilizantes, lo que permitirá abarcar cerca de 200 mil hectáreas de cultivos prioritarios. Esta acción forma parte de las políticas del Gobierno de México orientadas a fortalecer la soberanía alimentaria y la productividad del campo.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum atiende personalmente pago justo por el maíz; busca reducir los costos de producción

El programa se implementa de manera directa y gratuita mediante 91 Centros de Distribución Agricultura (CEDA), estratégicamente ubicados en las ocho regiones del estado, garantizando un proceso ordenado, transparente y oportuno.

En los estados de Baja California Sur, Coahuila y Michoacán, la entrega beneficiará a 86 mil productores, quienes recibirán 47 mil 030.2 toneladas de insumos para atender 157 mil 428 hectáreas de cultivos prioritarios. Para ello, se habilitarán cuatro CEDAs en Baja California Sur, 48 en Michoacán y 14 en Coahuila.

Entre los cultivos que recibirán atención se encuentran ajonjolí, grano, arroz, cacao, café, cacahuate, calabaza (semilla), caña de azúcar, frijol, maíz, sorgo grano, soya grano y trigo, según la entidad.

La entrega de fertilizantes se realiza en coordinación con Petróleos Mexicanos (PEMEX), responsable del abastecimiento de insumos que se distribuyen a través de los CEDAs de AGRICULTURA. Las y los productores podrán consultar su asignación en el portal oficial https://bit.ly/4u8YLkh y acudir al CEDA correspondiente durante un periodo de 120 días, presentando identificación oficial vigente.

TE PUEDE INTERESAR: Drones agrícola revolucionan labores del campo en Piedras Negras

Para mayor orientación, los beneficiarios podrán acercarse a las Oficinas de Representación de AGRICULTURA, los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) y los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) de las entidades mencionadas.

El programa representa un respaldo directo a las economías locales, contribuyendo a reducir los costos de producción y a mejorar el rendimiento de las parcelas, en línea con el Plan de Soberanía y Autosuficiencia Alimentaria de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Campo
Desarrollo Rural
Productores

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Fiscalías de Nuevo León y Coahuila activaron Alerta Amber para localizar a Mía Alizee Váquez Franco, de 17 años, desaparecida el 4 de marzo en Ramos Arizpe.

Activa NL Alerta Amber por adolescente desaparecida en Ramos Arizpe, Coahuila
true

Coahuila: Una veda de 20 años salvó al oso negro
true

POLITICÓN: ¿Árbitro o aliado? IEC deja correr la precampaña de Morena en Coahuila pese a queja y emplazamiento
Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas ejecutaron la orden de aprehensión contra el corredor.

Ganador atleta en Torreón es detenido en Zacatecas días después de su victoria
El ejército israelí dijo que los ataques ya han destruido la mayoría de las defensas aéreas y lanzadores de misiles de Irán.

Israel intensifica sus ataques en Irán y Líbano
Cita. El cantante puertorriqueño presentará en el Auditorio Parque Las Maravillas un show que mezcla música urbana con la potencia de una orquesta sinfónica.-

Yandel Sinfónico: el reguetón se transforma con orquesta en su concierto en Saltillo
El camino del poder presidencial en EU que condujo a la guerra contra Irán

El camino del poder presidencial en EU que condujo a la guerra contra Irán
Irán mantenía vínculos con diversos países, como Turquía, India, Rusia y China. Sin embargo, en esta guerra, esos amigos, vecinos y socios han tenido poco más que decir que ofrecer a Teherán.

Irán tiene amigos. ¿Dónde están?