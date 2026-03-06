Arranca entrega del Programa de Fertilizantes para el Bienestar 2026; beneficiará a productores de Coahuila

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) dio inicio al Programa de Fertilizantes para el Bienestar 2026 en los estados de Baja California Sur, Coahuila, Michoacán y Oaxaca, beneficiando a un total de 285 mil 455 productoras y productores.

En Oaxaca, donde comenzó la distribución, se prevé atender a 199 mil 455 agricultoras y agricultores con más de 59 mil toneladas de fertilizantes, lo que permitirá abarcar cerca de 200 mil hectáreas de cultivos prioritarios. Esta acción forma parte de las políticas del Gobierno de México orientadas a fortalecer la soberanía alimentaria y la productividad del campo.

El programa se implementa de manera directa y gratuita mediante 91 Centros de Distribución Agricultura (CEDA), estratégicamente ubicados en las ocho regiones del estado, garantizando un proceso ordenado, transparente y oportuno.

En los estados de Baja California Sur, Coahuila y Michoacán, la entrega beneficiará a 86 mil productores, quienes recibirán 47 mil 030.2 toneladas de insumos para atender 157 mil 428 hectáreas de cultivos prioritarios. Para ello, se habilitarán cuatro CEDAs en Baja California Sur, 48 en Michoacán y 14 en Coahuila.

Entre los cultivos que recibirán atención se encuentran ajonjolí, grano, arroz, cacao, café, cacahuate, calabaza (semilla), caña de azúcar, frijol, maíz, sorgo grano, soya grano y trigo, según la entidad.

La entrega de fertilizantes se realiza en coordinación con Petróleos Mexicanos (PEMEX), responsable del abastecimiento de insumos que se distribuyen a través de los CEDAs de AGRICULTURA. Las y los productores podrán consultar su asignación en el portal oficial https://bit.ly/4u8YLkh y acudir al CEDA correspondiente durante un periodo de 120 días, presentando identificación oficial vigente.

Para mayor orientación, los beneficiarios podrán acercarse a las Oficinas de Representación de AGRICULTURA, los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) y los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) de las entidades mencionadas.

El programa representa un respaldo directo a las economías locales, contribuyendo a reducir los costos de producción y a mejorar el rendimiento de las parcelas, en línea con el Plan de Soberanía y Autosuficiencia Alimentaria de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.