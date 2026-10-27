Arranca jornada de vacunación contra la influenza en Arteaga

ARTEAGA, COAH.- La alcaldesa Karen Sánchez puso en marcha una jornada de vacunación contra la influenza en la Clínica Municipal de la cabecera, con una dotación inicial de 200 dosis proporcionadas por la Secretaría de Salud del Estado. En el arranque de la campaña estuvieron presentes integrantes del Republicano Ayuntamiento, así como el director de Salud, Héctor Torres, y la directora de Especialidades Médicas, Sandra Patricia Sánchez.

La jornada busca acercar los servicios de salud a la población y reforzar las medidas de prevención ante el inicio de la temporada de bajas temperaturas. La estrategia se lleva a cabo en coordinación con el Gobierno del Estado de Coahuila, con el objetivo de ampliar gradualmente la disponibilidad de vacunas en las comunidades del municipio.

La alcaldesa Karen Sánchez invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los canales oficiales del Municipio para conocer la llegada de nuevas dosis y las próximas fechas de aplicación. “Invitamos a la ciudadanía a mantenerse pendiente de las redes sociales oficiales, donde se anunciará la llegada de nuevas dosis y las próximas fechas de aplicación, conforme estén disponibles”, señaló.

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