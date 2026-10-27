Arranca jornada de vacunación contra la influenza en Arteaga

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    Arranca jornada de vacunación contra la influenza en Arteaga
    La campaña comenzó con una dotación inicial de 200 dosis proporcionadas por la Secretaría de Salud del Estado. MANUEL RODRÍGUEZ

Con una primera dotación de 200 dosis aplicadas en la Clínica Municipal, el municipio busca reforzar la prevención durante la temporada invernal

ARTEAGA, COAH.- La alcaldesa Karen Sánchez puso en marcha una jornada de vacunación contra la influenza en la Clínica Municipal de la cabecera, con una dotación inicial de 200 dosis proporcionadas por la Secretaría de Salud del Estado.

En el arranque de la campaña estuvieron presentes integrantes del Republicano Ayuntamiento, así como el director de Salud, Héctor Torres, y la directora de Especialidades Médicas, Sandra Patricia Sánchez.

Lleva IMSS vacunación contra la influenza a escuelas de la Unidad Laguna de la UAdeC

La jornada busca acercar los servicios de salud a la población y reforzar las medidas de prevención ante el inicio de la temporada de bajas temperaturas.

La estrategia se lleva a cabo en coordinación con el Gobierno del Estado de Coahuila, con el objetivo de ampliar gradualmente la disponibilidad de vacunas en las comunidades del municipio.

$!La jornada busca acercar los servicios de salud a los habitantes del municipio.
La jornada busca acercar los servicios de salud a los habitantes del municipio. MANUEL RODRÍGUEZ

La alcaldesa Karen Sánchez invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los canales oficiales del Municipio para conocer la llegada de nuevas dosis y las próximas fechas de aplicación.

“Invitamos a la ciudadanía a mantenerse pendiente de las redes sociales oficiales, donde se anunciará la llegada de nuevas dosis y las próximas fechas de aplicación, conforme estén disponibles”, señaló.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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