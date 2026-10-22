Lleva IMSS vacunación contra la influenza a escuelas de la Unidad Laguna de la UAdeC

TORREÓN, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), puso en marcha una campaña de vacunación dirigida a estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general, con el propósito de prevenir enfermedades durante la próxima temporada invernal. A través del Departamento de Extensión Universitaria de la Coordinación Unidad Laguna, las jornadas se desarrollan en las instalaciones de escuelas y facultades, de las 09:30 a las 12:30 horas, con la participación de personal de la Clínica No. 16 del IMSS y de la propia Universidad.

Bernardo Hernández Muñoz, jefe del Departamento de Extensión Universitaria, explicó que la campaña busca reforzar las medidas preventivas ante la proximidad de los meses de bajas temperaturas. “Hacemos énfasis en la aplicación de la vacuna contra la influenza, pero también se contempla la disponibilidad de biológicos contra COVID-19, hepatitis B, sarampión y neumococo”, señaló. JORNADAS CONTINUARÁN HASTA NOVIEMBRE El programa comenzó el lunes 19 de octubre en la Facultad de Derecho y continuó el martes 20 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El miércoles 21 correspondió a la Facultad de Ingeniería Civil. Este jueves 22 de octubre, la vacunación se lleva a cabo en la Escuela de Arquitectura y la Escuela de Psicología, mientras que el viernes 23 llegará a la Escuela de Artes Escénicas y Gestión Cultural.

Las actividades continuarán el lunes 26 de octubre en la Escuela de Sistemas; el martes 27, en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME), y el miércoles 28, en la Facultad de Economía y Mercadotecnia (FEM). El jueves 29 será el turno de la Facultad de Administración Fiscal y Financiera (FAFF). En la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), las jornadas están programadas para los días 26, 27 y 28 de octubre. La campaña también contempla actividades durante noviembre: el día 3 en el Instituto de Enseñanza Abierta (IDEA); el 4 y 5 en la Facultad de Odontología, y el 9 y 10 en la Facultad de Medicina. Con estas acciones, la UAdeC y el IMSS buscan acercar los servicios de vacunación a la comunidad universitaria y facilitar el acceso a medidas preventivas frente a enfermedades respiratorias y otros padecimientos contemplados en la campaña.

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