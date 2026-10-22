Lleva IMSS vacunación contra la influenza a escuelas de la Unidad Laguna de la UAdeC

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Lleva IMSS vacunación contra la influenza a escuelas de la Unidad Laguna de la UAdeC
    La UAdeC y el IMSS iniciaron una campaña de vacunación en escuelas y facultades de la Unidad Laguna para prevenir enfermedades durante la temporada invernal. CORTESÍA

Las jornadas incluyen dosis contra COVID-19, hepatitis B, sarampión y neumococo, con actividades programadas hasta noviembre

TORREÓN, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), puso en marcha una campaña de vacunación dirigida a estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general, con el propósito de prevenir enfermedades durante la próxima temporada invernal.

A través del Departamento de Extensión Universitaria de la Coordinación Unidad Laguna, las jornadas se desarrollan en las instalaciones de escuelas y facultades, de las 09:30 a las 12:30 horas, con la participación de personal de la Clínica No. 16 del IMSS y de la propia Universidad.

Alumnos denuncian presiones y amenazas en elección de la FCA en Monclova

Bernardo Hernández Muñoz, jefe del Departamento de Extensión Universitaria, explicó que la campaña busca reforzar las medidas preventivas ante la proximidad de los meses de bajas temperaturas.

“Hacemos énfasis en la aplicación de la vacuna contra la influenza, pero también se contempla la disponibilidad de biológicos contra COVID-19, hepatitis B, sarampión y neumococo”, señaló.

JORNADAS CONTINUARÁN HASTA NOVIEMBRE

El programa comenzó el lunes 19 de octubre en la Facultad de Derecho y continuó el martes 20 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El miércoles 21 correspondió a la Facultad de Ingeniería Civil.

Este jueves 22 de octubre, la vacunación se lleva a cabo en la Escuela de Arquitectura y la Escuela de Psicología, mientras que el viernes 23 llegará a la Escuela de Artes Escénicas y Gestión Cultural.

$!La campaña contempla vacunas contra influenza, COVID-19, hepatitis B, sarampión y neumococo, con actividades programadas hasta el 10 de noviembre.
La campaña contempla vacunas contra influenza, COVID-19, hepatitis B, sarampión y neumococo, con actividades programadas hasta el 10 de noviembre. CORTESÍA

Las actividades continuarán el lunes 26 de octubre en la Escuela de Sistemas; el martes 27, en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME), y el miércoles 28, en la Facultad de Economía y Mercadotecnia (FEM). El jueves 29 será el turno de la Facultad de Administración Fiscal y Financiera (FAFF).

En la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), las jornadas están programadas para los días 26, 27 y 28 de octubre.

La campaña también contempla actividades durante noviembre: el día 3 en el Instituto de Enseñanza Abierta (IDEA); el 4 y 5 en la Facultad de Odontología, y el 9 y 10 en la Facultad de Medicina.

Con estas acciones, la UAdeC y el IMSS buscan acercar los servicios de vacunación a la comunidad universitaria y facilitar el acceso a medidas preventivas frente a enfermedades respiratorias y otros padecimientos contemplados en la campaña.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


COVID-19
Influenza
Salud

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


UAdeC
IMSS

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Afinando puntería: Ley antimemes

Afinando puntería: Ley antimemes
true

Transporte público: el gran reto para Saltillo
true

POLITICÓN: Sheinbaum reconoce error de la FGR en megadecomiso, sin pedir disculpas a SIMSA
La integración de proveedores mexicanos será clave para ampliar el impacto económico del ensamble de vehículos asiáticos en Coahuila.

GM ensamblará en Ramos Arizpe autos que importa de China
El Patio del Centro Cultural Casa Purcell será escenario de la proyección de Drácula (1992), dirigida por Francis Ford Coppola, el viernes 30 de octubre, en una función que combinará el terror gótico con el ambiente histórico de este recinto cultural.

Terror y espacios insólitos: El cine de culto invade Saltillo en el Festival Ánimas del Desierto 2026
Los representativos de la universidad disputarán sus partidos como locales en el Gimnasio Manuel de Jesús Morales, en Saltillo.

Lobos UAdeC presentan sus rosters para la temporada 2026-2027 de la Liga ABE
El Pentágono autorizó al Departamento de Seguridad Nacional a evaluar el Sistema de Denegación Activa, un dispositivo que provoca una intensa sensación de calor para dispersar multitudes.

¿Arma de Rayos de Calor contra migrantes?... EU autoriza su uso en la frontera con México
“La gente está cansada, por supuesto que queremos terminar con esta guerra lo antes posible”, insistió Zelensky , pero dijo que su pueblo quiere permanecer en su propio país.

Zelensky afirma que aceptaría un acuerdo de paz con Rusia que ‘congele’ las líneas del frente