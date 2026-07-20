Arranca Lobos Camp 2026 con más de 700 participantes

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Coahuila
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    Arranca Lobos Camp 2026 con más de 700 participantes
    La UAdeC inició Lobos Camp 2026 con la participación de más de 700 niñas y niños en la región Sureste, incluidos menores de casas hogar que recibieron becas para integrarse al programa. CORTESÍA

La jornada veraniega integra a infancias de casas hogar mediante becas y ofrece actividades deportivas, artísticas y científicas en la región Sureste

Este lunes la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) arrancó en Saltillo con las actividades de Lobos Camp 2026, su curso de verano dirigido a niñas y niños, que en la región Sureste espera recibir a más de 700 participantes, además de menores provenientes de casas hogar que fueron becados para integrarse a las actividades.

La coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández, destacó que el programa responde al compromiso de la institución con la formación integral de la niñez y al interés del rector Octavio Pimentel Martínez por fortalecer el impacto social de la universidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/anuncia-uadec-lobos-camp-2026-recibira-a-mas-de-mil-ninas-y-ninos-en-coahuila-AG21410473

Explicó que durante dos semanas las y los participantes podrán desarrollar actividades deportivas como fútbol, béisbol, voleibol, campismo y natación, esta última en la sede del Sindicato de Trabajadores de la UAdeC, además de talleres de expresión musical, artes plásticas, manualidades y ciencia divertida.

Kerena señaló que las actividades son impartidas con el apoyo de estudiantes que realizan servicio social y servicio becario, así como de docentes que participan como talleristas. Añadió que el programa se ha ampliado a distintas regiones del estado y que aún existen espacios disponibles para quienes deseen inscribir a sus hijos.

$!Con becas para niñas y niños de casas hogar y el apoyo de 130 universitarios, la UAdeC puso en marcha una nueva edición de Lobos Camp 2026.
Con becas para niñas y niños de casas hogar y el apoyo de 130 universitarios, la UAdeC puso en marcha una nueva edición de Lobos Camp 2026. CORTESÍA

Por su parte, el coordinador de Extensión Universitaria, David Hernández Barrera, informó que en esta edición participan 130 universitarios en la atención de los menores y recordó que el programa pasó de contar con dos sedes, en Saltillo y Torreón, a extenderse también a Monclova, Múzquiz y Piedras Negras tras la llegada de Pimentel a la rectoría de la Máxima Casa de Estudios del Estado.

$!La UAdeC busca fortalecer el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo de habilidades desde la infancia en el Lobos Camp 2026.
La UAdeC busca fortalecer el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo de habilidades desde la infancia en el Lobos Camp 2026. CORTESÍA

En el arranque oficial, el rector Octavio Pimentel Martínez dio la bienvenida a las niñas y niños participantes, quienes, mencionó, podrían ser Lobos de la UAdeC en un futuro próximo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-uadec-abre-su-tradicional-curso-de-aerobics-para-toda-la-comunidad-AC22200642

“Esta es su casa; para muchos y muchas de ustedes esta va a ser la universidad donde ustedes van a estudiar y se van a seguir preparando”, dijo Pimentel.

La subcoordinadora de Responsabilidad Social, Daniela Valdés, afirmó que Lobos Camp forma parte del compromiso institucional de la UAdeC con la comunidad al generar espacios que favorecen el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo de habilidades en la niñez.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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