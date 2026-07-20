Arranca Lobos Camp 2026 con más de 700 participantes

Este lunes la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) arrancó en Saltillo con las actividades de Lobos Camp 2026, su curso de verano dirigido a niñas y niños, que en la región Sureste espera recibir a más de 700 participantes, además de menores provenientes de casas hogar que fueron becados para integrarse a las actividades. La coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández, destacó que el programa responde al compromiso de la institución con la formación integral de la niñez y al interés del rector Octavio Pimentel Martínez por fortalecer el impacto social de la universidad.

Explicó que durante dos semanas las y los participantes podrán desarrollar actividades deportivas como fútbol, béisbol, voleibol, campismo y natación, esta última en la sede del Sindicato de Trabajadores de la UAdeC, además de talleres de expresión musical, artes plásticas, manualidades y ciencia divertida. Kerena señaló que las actividades son impartidas con el apoyo de estudiantes que realizan servicio social y servicio becario, así como de docentes que participan como talleristas. Añadió que el programa se ha ampliado a distintas regiones del estado y que aún existen espacios disponibles para quienes deseen inscribir a sus hijos.

Por su parte, el coordinador de Extensión Universitaria, David Hernández Barrera, informó que en esta edición participan 130 universitarios en la atención de los menores y recordó que el programa pasó de contar con dos sedes, en Saltillo y Torreón, a extenderse también a Monclova, Múzquiz y Piedras Negras tras la llegada de Pimentel a la rectoría de la Máxima Casa de Estudios del Estado.

En el arranque oficial, el rector Octavio Pimentel Martínez dio la bienvenida a las niñas y niños participantes, quienes, mencionó, podrían ser Lobos de la UAdeC en un futuro próximo.

“Esta es su casa; para muchos y muchas de ustedes esta va a ser la universidad donde ustedes van a estudiar y se van a seguir preparando”, dijo Pimentel. La subcoordinadora de Responsabilidad Social, Daniela Valdés, afirmó que Lobos Camp forma parte del compromiso institucional de la UAdeC con la comunidad al generar espacios que favorecen el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo de habilidades en la niñez.

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