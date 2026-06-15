Anuncia UAdeC ‘Lobos Camp 2026’; recibirá a más de mil niñas y niños en Coahuila

De cara al inicio del periodo vacacional de verano, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) anunció la edición 2026 del Lobos Camp, su tradicional curso de verano dirigido a niñas y niños de 5 a 12 años, que se llevará a cabo del 20 al 31 de julio en distintas regiones del Estado. La subcoordinadora de Responsabilidad Social de la UAdeC, Daniela Valdez Barrón, informó que las actividades se desarrollarán de 09:00 a 13:00 horas en sedes ubicadas en Saltillo, Múzquiz, Monclova, Torreón y Piedras Negras. Además, por primera vez se abrirá una sede al poniente de Saltillo en coordinación con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila.

La expectativa es recibir hasta mil 60 participantes. Tan solo en Saltillo se prevé la asistencia de alrededor de 700 niños, mientras que en Múzquiz se esperan 100, en Monclova 120, en Torreón 100 y en Piedras Negras 40. La sede sindical contempla una participación de entre 50 y 60 menores. Los asistentes podrán participar en actividades deportivas, recreativas y formativas como box, campismo, ciencias divertidas, artes, baile moderno y futbol. La inscripción incluye playera y refrigerio para los niños inscritos. La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la UAdeC, Nora Mireya Ramírez, informó que la nueva sede funcionará en el centro recreativo sindical ubicado en el fraccionamiento Nuevo Metropolitano en la capital coahuilense, donde se impartirán cursos de natación, box, ciencias divertidas y campismo, con el objetivo de promover la convivencia y ofrecer actividades seguras durante el periodo vacacional. Como parte del cierre del curso, se realizará una jornada de nado libre y una actividad especial encabezada por un biólogo especialista en reptiles.

PROYECTO CON MÁS DE 25 AÑOS DE HISTORIA Durante la presentación del programa, el rector Octavio Pimentel Martínez destacó que esta edición consolida el trabajo conjunto entre la Universidad y el sindicato, una colaboración que permitirá ampliar la cobertura de los cursos de verano. Señaló que Lobos Camp es un proyecto con más de 25 años de historia dentro de la institución. Tras su suspensión durante la pandemia de COVID-19, este 2025 representa el tercer año consecutivo desde su reactivación.

El rector agregó que alrededor de 80 jóvenes participarán como apoyo en los talleres, entre ellos prestadores de servicio social, estudiantes, docentes y deportistas universitarios destacados, quienes compartirán experiencias y actividades con los asistentes. Como parte de la estrategia de inclusión social, la Universidad otorgará becas para que 44 menores de la Casa Hogar DIF Cuauhtémoc participen gratuitamente en el campamento. Asimismo, adolescentes de Casa Azul y Casa Rosa podrán integrarse sin costo a los cursos de aerobics organizados por la institución. El costo de inscripción será de 550 pesos para hijas e hijos de trabajadores universitarios y de mil 700 pesos para participantes externos. La información completa sobre inscripciones y requisitos está disponible en el sitio oficial de la Universidad.

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