Ramos Arizpe fortalece respaldo educativo y vinculación laboral para jóvenes

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    Ramos Arizpe fortalece respaldo educativo y vinculación laboral para jóvenes
    El Gobierno Municipal mantiene programas de apoyo a planteles educativos y estudiantes de distintos niveles. CORTESÍA

El Municipio busca acompañar la formación académica y facilitar el acceso de egresados a las oportunidades que ofrece el sector industrial

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene acciones de apoyo a la educación que abarcan desde el mejoramiento de planteles de nivel Básico hasta el acompañamiento a jóvenes que concluyen su preparación profesional y buscan incorporarse al mercado laboral.

Durante la ceremonia de graduación de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino reconoció el esfuerzo de los nuevos profesionistas y destacó las oportunidades que representa para ellos concluir sus estudios en una ciudad con una amplia actividad industrial y económica.

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El Edil señaló que los egresados cuentan con opciones para incorporarse a las empresas instaladas en Ramos Arizpe y otros municipios de la Región Sureste, donde existe una demanda constante de personal capacitado en distintas áreas.

“Queremos que nuestros jóvenes encuentren aquí oportunidades para desarrollarse profesionalmente. Ramos Arizpe es una tierra de trabajo, de industria y de crecimiento, y necesitamos que ese desarrollo también se traduzca en mejores oportunidades para quienes hoy terminan sus estudios”, expresó.

$!Los nuevos profesionistas podrán buscar oportunidades laborales en las empresas instaladas en Ramos Arizpe y la Región Sureste.
Los nuevos profesionistas podrán buscar oportunidades laborales en las empresas instaladas en Ramos Arizpe y la Región Sureste. CORTESÍA

APOYO DESDE LAS AULAS HASTA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Gutiérrez Merino indicó que el respaldo municipal comienza desde los primeros niveles educativos, mediante acciones orientadas a mejorar las condiciones de las escuelas, contribuir a la economía de las familias y facilitar el traslado de los alumnos.

Con el arranque del nuevo ciclo escolar, agregó, se reforzarán las labores de seguridad, movilidad y servicios públicos en los alrededores de los planteles, con el propósito de generar condiciones adecuadas para estudiantes, docentes y padres de familia.

$!El alcalde Tomás Gutiérrez Merino, deseó suerte a los nuevos profesionistas.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino, deseó suerte a los nuevos profesionistas. CORTESÍA

Entre las acciones municipales también se encuentran los programas de apoyo a las escuelas y la Ruta Estudiantil Gratuita, alternativa de transporte que permite reducir gastos para miles de alumnos y sus familias.

El Ayuntamiento busca, de esta manera, mantener una atención continua a las necesidades educativas, desde la formación básica hasta la universidad, al tiempo que promueve la vinculación entre la preparación académica y las oportunidades laborales que genera la actividad industrial de la región.

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