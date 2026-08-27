Este viernes arranca en Ramos Arizpe su Ramosfest

RAMOS ARIZPE, COAH.- La celebración del Ramos Fest 2026 llegará este viernes 28 de agosto a las calles de Ramos Arizpe con una jornada que combinará gastronomía, música y tradiciones locales, a la que se espera la asistencia de familias de la ciudad y municipios de la Región Sureste. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino invitó a la población a participar en la tradicional Callejoneada, que comenzará a las 19:00 horas sobre la calle Juárez, entre Allende y Morelos, para continuar por Acuña y Allende hasta llegar a la Presidencia Municipal.

El recorrido forma parte de las actividades con las que el Ayuntamiento busca promover la convivencia familiar y mostrar a visitantes la identidad y las tradiciones que distinguen al municipio. “Queremos ver a las familias en nuestras calles, disfrutando Ramos Arizpe y haciendo suyas estas tradiciones. Será una gran noche para convivir, recibir a quienes nos visitan y demostrar todo lo que nuestra ciudad tiene para ofrecer”, expresó el Edil. GASTRONOMÍA Y MÚSICA PARA CERRAR LA JORNADA Las actividades comenzarán desde las 17:00 horas en la Plaza de Armas, donde se instalará la Feria del Tamal y Pan de Pulque, con productos tradicionales y la participación de emprendedores locales.

Posteriormente, la Callejoneada recorrerá las principales vialidades del Centro Histórico y concluirá frente a la Presidencia Municipal, donde se llevará a cabo la coronación de la reina del Ramos Fest 2026. La jornada continuará con la presentación en vivo de Tropicalísimo Apache, programada para las 22:00 horas frente a la Presidencia Municipal, con un baile abierto al público. La programación contempla la Feria del Tamal y Pan de Pulque a las 17:00 horas; la Callejoneada a las 19:00; la coronación de la reina y, posteriormente, el espectáculo musical que cerrará las actividades de la noche.