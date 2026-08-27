Este viernes arranca en Ramos Arizpe su Ramosfest

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Este viernes arranca en Ramos Arizpe su Ramosfest
    Familias de Ramos Arizpe y municipios de la Región Sureste podrán participar en la Callejoneada del Ramos Fest 2026. CORTESÍA

La jornada incluirá feria gastronómica, recorrido por el Centro Histórico, coronación y música en vivo para toda la Región Sureste

RAMOS ARIZPE, COAH.- La celebración del Ramos Fest 2026 llegará este viernes 28 de agosto a las calles de Ramos Arizpe con una jornada que combinará gastronomía, música y tradiciones locales, a la que se espera la asistencia de familias de la ciudad y municipios de la Región Sureste.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino invitó a la población a participar en la tradicional Callejoneada, que comenzará a las 19:00 horas sobre la calle Juárez, entre Allende y Morelos, para continuar por Acuña y Allende hasta llegar a la Presidencia Municipal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/llevaran-agua-potable-e-infraestructura-vial-a-comunidades-rurales-de-ramos-arizpe-BG23075765

El recorrido forma parte de las actividades con las que el Ayuntamiento busca promover la convivencia familiar y mostrar a visitantes la identidad y las tradiciones que distinguen al municipio.

“Queremos ver a las familias en nuestras calles, disfrutando Ramos Arizpe y haciendo suyas estas tradiciones. Será una gran noche para convivir, recibir a quienes nos visitan y demostrar todo lo que nuestra ciudad tiene para ofrecer”, expresó el Edil.

GASTRONOMÍA Y MÚSICA PARA CERRAR LA JORNADA

Las actividades comenzarán desde las 17:00 horas en la Plaza de Armas, donde se instalará la Feria del Tamal y Pan de Pulque, con productos tradicionales y la participación de emprendedores locales.

$!La ciudad se viste de gala para la gran fiesta del Ramos Fest, que promete grandes emociones a los asistentes.
La ciudad se viste de gala para la gran fiesta del Ramos Fest, que promete grandes emociones a los asistentes. CORTESÍA

Posteriormente, la Callejoneada recorrerá las principales vialidades del Centro Histórico y concluirá frente a la Presidencia Municipal, donde se llevará a cabo la coronación de la reina del Ramos Fest 2026.

La jornada continuará con la presentación en vivo de Tropicalísimo Apache, programada para las 22:00 horas frente a la Presidencia Municipal, con un baile abierto al público.

La programación contempla la Feria del Tamal y Pan de Pulque a las 17:00 horas; la Callejoneada a las 19:00; la coronación de la reina y, posteriormente, el espectáculo musical que cerrará las actividades de la noche.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Festivales
Gastronomía
Tradiciones

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rocha Moya: Multiverso morenista

Rocha Moya: Multiverso morenista
true

Continúa el éxito del filme ‘El Desaire’
true

POLITICÓN: CTM de Tereso Medina avanza en Coahuila frente a sus rivales de la 4T
Personal médico de la UMAE No. 71 viajó al Hospital General Regional No. 66 de Ciudad Juárez para realizar la procuración de dos riñones y dos córneas.

Dos pacientes reciben una nueva oportunidad de vida con trasplantes en Torreón
El bar La Pre! es uno de los sitios que han sido denunciados por los vecinos por el fuerte ruido que emite.

El calvario de vivir en el Centro de Saltillo: Vecinos denuncian pérdida de patrimonio y trastornos de salud por ruido de bares
Pablo Jaramillo Flores, comandante de la Sub Zona Saltillo, encabezó la delegación de 32 atletas que acudió a la competencia nacional.

Pentatlón de Saltillo gana 27 medallas en la Convención Nacional del PDMU en Oaxaca
Imagen creada a través de la inteligencia artificial. Bill Gates alerta que la Al es una grave amenaza para los empleos y la vida humana.

Bill Gates advierte que la IA es más peligrosa de lo que la industria tecnológica admite
Trump señaló que los negociadores de paz iraníes “hablan de volver a hablar con él todo el tiempo para obtener su aprobación final”.

Trump duda de que el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, esté muerto