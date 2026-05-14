Arrastraba antecedentes desde 2015 presunto operador criminal detenido en Monclova
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La Fiscalía de Coahuila informó que el hombre investigado buscaba encabezar una célula delictiva en la Región Centro-Desierto
Luego de la detención de Juan “N”, señalado como presunto operador de una organización criminal con presencia en el noreste del país, la Fiscalía General del Estado informó que el hombre contaba con antecedentes relacionados con actividades delictivas desde 2015.
El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, detalló que las investigaciones apuntan a que el detenido había operado previamente en otras entidades antes de su llegada a Coahuila.
La captura fue dada a conocer el pasado miércoles, luego de un operativo realizado en la colonia Carranza, en Monclova, derivado de investigaciones por delitos relacionados con suministro de narcóticos y amenazas.
De acuerdo con el Fiscal, la orden judicial fue cumplimentada tras una investigación desarrollada durante al menos 45 días, en coordinación con autoridades federales y mediante el uso de herramientas tecnológicas como drones y sistemas de inteligencia.
Fernández Montañez señaló que el detenido presuntamente buscaba encabezar una estructura criminal en la Región Centro-Desierto del estado.
“Esta persona pretendía fungir como líder de la región Centro-Desierto de Coahuila. Nos da mucha información para poder desarticular la estructura que se pretendía hacer”, declaró.
Añadió que Juan “N” ya tenía antecedentes desde hace más de una década. “Ya tenía un antecedente, en 2015, lo que nos da una muestra clara de que no hay en todos los casos una readaptación”, comentó.
Durante el operativo también fueron aseguradas armas de fuego y equipo electrónico dentro del inmueble cateado. El armamento quedó a disposición de la Fiscalía General de la República debido al calibre de las armas localizadas.