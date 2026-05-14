Arrastraba antecedentes desde 2015 presunto operador criminal detenido en Monclova

Luego de la detención de Juan “N”, señalado como presunto operador de una organización criminal con presencia en el noreste del país, la Fiscalía General del Estado informó que el hombre contaba con antecedentes relacionados con actividades delictivas desde 2015.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, detalló que las investigaciones apuntan a que el detenido había operado previamente en otras entidades antes de su llegada a Coahuila.

La captura fue dada a conocer el pasado miércoles, luego de un operativo realizado en la colonia Carranza, en Monclova, derivado de investigaciones por delitos relacionados con suministro de narcóticos y amenazas.