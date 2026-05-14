Arrastraba antecedentes desde 2015 presunto operador criminal detenido en Monclova

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Coahuila
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    Arrastraba antecedentes desde 2015 presunto operador criminal detenido en Monclova
    La detención del presunto operador criminal se realizó en Monclova tras una investigación que incluyó labores de inteligencia, drones y coordinación con autoridades federales. CORTESÍA

La Fiscalía de Coahuila informó que el hombre investigado buscaba encabezar una célula delictiva en la Región Centro-Desierto

Luego de la detención de Juan “N”, señalado como presunto operador de una organización criminal con presencia en el noreste del país, la Fiscalía General del Estado informó que el hombre contaba con antecedentes relacionados con actividades delictivas desde 2015.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, detalló que las investigaciones apuntan a que el detenido había operado previamente en otras entidades antes de su llegada a Coahuila.

La captura fue dada a conocer el pasado miércoles, luego de un operativo realizado en la colonia Carranza, en Monclova, derivado de investigaciones por delitos relacionados con suministro de narcóticos y amenazas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/detienen-en-coahuila-a-presunto-operador-ligado-a-trata-narcoticos-y-desapariciones-FN20698094

De acuerdo con el Fiscal, la orden judicial fue cumplimentada tras una investigación desarrollada durante al menos 45 días, en coordinación con autoridades federales y mediante el uso de herramientas tecnológicas como drones y sistemas de inteligencia.

Fernández Montañez señaló que el detenido presuntamente buscaba encabezar una estructura criminal en la Región Centro-Desierto del estado.

“Esta persona pretendía fungir como líder de la región Centro-Desierto de Coahuila. Nos da mucha información para poder desarticular la estructura que se pretendía hacer”, declaró.

Añadió que Juan “N” ya tenía antecedentes desde hace más de una década. “Ya tenía un antecedente, en 2015, lo que nos da una muestra clara de que no hay en todos los casos una readaptación”, comentó.

Durante el operativo también fueron aseguradas armas de fuego y equipo electrónico dentro del inmueble cateado. El armamento quedó a disposición de la Fiscalía General de la República debido al calibre de las armas localizadas.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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