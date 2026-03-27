Arteaga arranca operativo de Semana Santa 2026 con refuerzo en seguridad y combate a incendios forestales

ARTEAGA, Coahuila.– Con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno y diversas corporaciones de auxilio, la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores dio inicio al Operativo de Seguridad de Semana Santa 2026, acompañado de la entrega de equipamiento a brigadistas forestales, como parte de una estrategia integral para garantizar la protección de visitantes y habitantes durante el periodo vacacional. Desde un punto estratégico del municipio, la edil destacó que Arteaga se ha consolidado como uno de los principales destinos turísticos de la región, lo que implica reforzar las acciones de seguridad, orden y preservación del entorno natural.

“Hoy damos inicio formal a un operativo que refleja el compromiso de la Administración Municipal 2025-2027, Arteaga somos Todos, con la protección de la vida, el orden y la tranquilidad de quienes nos visitan y de quienes aquí vivimos”, expresó. INSTALAN MÓDULOS DE ATENCIÓN A TURISTAS Como parte del despliegue de seguridad, se instalaron seis módulos de revisión, orientación y atención en puntos estratégicos del municipio: Carbonera; Los Lirios y El Tunal; Diamante y Sierra Hermosa; San Antonio; Huachichil; y la cabecera municipal. En estos espacios, personal capacitado brindará información preventiva, orientación turística y apoyo a visitantes, además de ofrecer herramientas digitales como códigos QR y material informativo para facilitar el acceso a servicios y recomendaciones durante la temporada.

OPERATIVO CON PARTICIPACIÓN DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO El operativo cuenta con la participación coordinada de Seguridad Pública de Arteaga, Protección Civil y Bomberos de la Estación 7, Protección Civil del Estado, la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), CONAFOR, Amigos de la Sierra, Capufe, Ángeles Verdes, Policía Estatal, Policía de Acción y Reacción (PAR), Fiscalía General del Estado a través de la AIC, Guardia Nacional, Sedena y la Marina, además de brigadas forestales.

Con este despliegue interinstitucional se busca fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias, particularmente durante una temporada en la que el flujo de visitantes aumenta considerablemente en la zona serrana.

ENTREGAN EQUIPO A BRIGADISTAS FORESTALES De manera paralela al arranque del operativo, la alcaldesa encabezó la entrega de equipamiento especializado a brigadistas forestales, con el objetivo de reforzar las labores de prevención y combate de incendios forestales, uno de los principales riesgos durante la temporada de mayor afluencia turística. Entre los insumos entregados destacan desbrozadoras, machetes, azadones, pulaskis, rastrillos forestales, mochilas aspersoras, equipo de protección personal y unidades de apoyo. “La seguridad no sólo se trata de proteger a las personas, sino también de cuidar nuestro entorno natural. No puede haber turismo sin respeto por la naturaleza”, subrayó la alcaldesa.

LLAMAN A VISITANTES A CUIDAR LA SIERRA Durante el evento, Sánchez Flores hizo un llamado a los visitantes a respetar las indicaciones de seguridad, cuidar los espacios naturales y contribuir a la conservación de la sierra, al tiempo que reconoció la labor de los brigadistas forestales.

Destacó que su trabajo es fundamental para proteger tanto a la población como a los ecosistemas, especialmente durante la temporada vacacional cuando se incrementa el riesgo de incendios forestales. Finalmente, reiteró que el operativo prioriza la prevención, la coordinación institucional y la conciencia ciudadana, con el objetivo de que la Semana Santa transcurra en un ambiente de tranquilidad, orden y convivencia, y que quienes visiten Arteaga puedan disfrutar de una experiencia segura.

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