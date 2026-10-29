Arteaga: Asume Jorge del Bosque presidencia de la Fundación UAdeC

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Coahuila
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    Arteaga: Asume Jorge del Bosque presidencia de la Fundación UAdeC
    El rector Octavio Pimentel Martínez acompañó la toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Fundación UAdeC en la Infoteca de Arteaga. CORTESÍA

El nuevo patronato plantea una estrategia para captar recursos, ampliar becas y fortalecer las oportunidades académicas, culturales y deportivas

ARTEAGA, COAH.- Jorge del Bosque de la Peña asumió la presidencia de la Fundación UAdeC, Asociación Civil que busca fortalecer el apoyo a la comunidad universitaria mediante la gestión de recursos, el otorgamiento de becas y el impulso a proyectos educativos.

Durante la toma de protesta de la nueva mesa directiva, realizada en el lobby de la Infoteca de Arteaga, el nuevo presidente señaló que uno de los primeros pasos será elaborar un diagnóstico y una planeación estratégica en coordinación con las autoridades universitarias, a fin de establecer objetivos y metas acordes con las necesidades de los estudiantes.

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La ceremonia contó con la presencia del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, y del secretario de Educación del Estado, Emanuel Garza Fishburn, quien acudió en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas. También asistieron coordinadores de las unidades Sureste, Norte y Laguna, funcionarios universitarios, invitados especiales y presidentes de sociedades de alumnos.

La nueva directiva quedó integrada por Jaime Alegre del Cueto, como vicepresidente; Jesús Ma. Ramón Treviño, como tesorero; y Lulú Kamar Gómez, como secretaria. Cal Bres Carranza, Fernando Laredo Martínez y Jorge Verduzco Rossan participan como vocales, mientras que Fernando Morales Ayala fue designado auditor ciudadano.

$!La nueva directiva de la Fundación UAdeC plantea fortalecer los programas de becas y las oportunidades de movilidad académica para los estudiantes.
La nueva directiva de la Fundación UAdeC plantea fortalecer los programas de becas y las oportunidades de movilidad académica para los estudiantes. CORTESÍA

En esta nueva etapa también colaboran Miguel Monroy Robles, Isidro de los Santos Villarreal, Rodolfo Garza Villarreal, Carlos Elizondo Delgado, Jesús Ochoa Galindo, Pablo Treviño Sepúlveda y Sergio Dávila Flores.

PLANTEAN AMPLIAR LA CAPTACIÓN DE RECURSOS

Del Bosque de la Peña agradeció la confianza depositada en él y en los integrantes del patronato, y destacó la responsabilidad social del sector empresarial para contribuir al desarrollo educativo.

“Estimado Rector, recibo tu invitación con mucho entusiasmo y con un profundo sentido de responsabilidad, convencido que la educación de nuestros jóvenes es fundamental y es el motor para transformar vidas y construir una sociedad más justa, equitativa y próspera”, expresó.

$!Jorge del Bosque de la Peña rindió protesta como presidente de la Fundación UAdeC, organismo enfocado en apoyar a estudiantes y fortalecer proyectos universitarios.
Jorge del Bosque de la Peña rindió protesta como presidente de la Fundación UAdeC, organismo enfocado en apoyar a estudiantes y fortalecer proyectos universitarios. CORTESÍA

El nuevo presidente indicó que la Fundación buscará convertirse en un aliado de la Universidad mediante la gestión de recursos y la identificación de oportunidades de colaboración con la sociedad civil, los tres órdenes de gobierno y organismos nacionales e internacionales.

La intención es establecer una estrategia que permita definir prioridades y canalizar apoyos hacia las necesidades de la comunidad universitaria, con énfasis en la continuidad académica y el desarrollo integral de los estudiantes.

EDUCACIÓN, EJE DE LA COLABORACIÓN

Por su parte, el rector Octavio Pimentel Martínez sostuvo que la educación es una herramienta fundamental para transformar vidas y que alcanzar ese objetivo requiere la participación coordinada de las instituciones educativas, el gobierno y la sociedad civil.

Señaló que las universidades tienen la responsabilidad de ofrecer educación de calidad y preparar a las nuevas generaciones para asumir decisiones que contribuyan a construir una sociedad con mejores oportunidades.

Pimentel Martínez también afirmó que los resultados de la Fundación no deben evaluarse únicamente por los recursos económicos recaudados, sino por las oportunidades que genere para que más jóvenes continúen sus estudios, participen en proyectos de investigación y accedan a actividades culturales, deportivas y de vinculación con distintos sectores.

$!Durante la ceremonia, Octavio Pimentel Martínez destacó la importancia de la colaboración entre Universidad, gobierno y sociedad civil para ampliar las oportunidades educativas.
Durante la ceremonia, Octavio Pimentel Martínez destacó la importancia de la colaboración entre Universidad, gobierno y sociedad civil para ampliar las oportunidades educativas. CORTESÍA

BECAS Y FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Fundada en 2013 e integrada por empresarios y egresados de la UAdeC, la Fundación tiene como objetivo contribuir al cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad mediante la procuración de fondos propios y la colaboración con organizaciones estatales, nacionales e internacionales.

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Entre sus principales líneas de acción se encuentra el otorgamiento de becas para estudiantes con recursos económicos limitados o con alto potencial académico, con el propósito de favorecer la continuidad de sus estudios, de acuerdo con las convocatorias correspondientes.

Asimismo, contempla impulsar programas de movilidad nacional e internacional y contribuir al fortalecimiento de la infraestructura académica, cultural y deportiva de la institución.

Con la renovación de su directiva, la Fundación busca consolidar los mecanismos de colaboración y financiamiento que permitan ampliar las oportunidades de formación para la comunidad universitaria.

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