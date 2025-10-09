Arteaga: captan a familia de osos ‘esquiando’ en Monterreal

Coahuila
/ 9 octubre 2025
    Arteaga: captan a familia de osos ‘esquiando’ en Monterreal
    Una familia de osos cruzando la pista artificial de esquí en Bosques de Monterreal fue captada entre la neblina característica de la Sierra de Arteaga. FOTO: TOMADA DEL VIDEO

El curioso momento provocó reacciones de ternura entre los internautas

La naturaleza volvió a robarse el protagonismo en la Sierra de Arteaga. Una familia de osos fue captada en la pista artificial de esquí del complejo turístico Bosques de Monterreal, un bello momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El video, compartido por la página de Facebook Arteaga Municipio Mágico, muestra a los ejemplares cruzando por la pista de esquí, enmarcados al fondo por un paisaje neblinoso que anuncia la llegada del invierno en la región.

El complejo Bosques de Monterreal, ubicado en la Sierra de Arteaga, abarca una superficie de más de 700 hectáreas, con una altitud que va desde los 2 mil 300 hasta los 3 mil 700 metros sobre el nivel del mar. Su pista principal de esquí, con 230 metros de longitud y una pendiente de 20 grados, está hecha de un material llamado dendix, una fibra especial que permite deslizarse sin necesidad de nieve natural.

Aunque los osos no se aventuraron a “esquiar” propiamente, su travesía por la pista generó gran simpatía entre turistas y usuarios en línea, quienes destacaron la convivencia armónica entre la vida silvestre y el entorno turístico de la sierra coahuilense.

Autoridades locales recordaron que la presencia de osos en la zona es cada vez más frecuente, por lo que reiteraron el llamado a los visitantes para mantener una distancia segura y evitar alimentarlos o intentar acercarse a ellos.

Temas


Naturaleza
Redes sociales
Videos

Localizaciones


Arteaga
Coahuila
Sierra De Arteaga

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

