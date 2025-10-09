Arteaga: captan a familia de osos ‘esquiando’ en Monterreal

La naturaleza volvió a robarse el protagonismo en la Sierra de Arteaga. Una familia de osos fue captada en la pista artificial de esquí del complejo turístico Bosques de Monterreal, un bello momento que rápidamente se viralizó en redes sociales. El video, compartido por la página de Facebook Arteaga Municipio Mágico, muestra a los ejemplares cruzando por la pista de esquí, enmarcados al fondo por un paisaje neblinoso que anuncia la llegada del invierno en la región. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo se llena de terror: Ciclo de Cine llega al Panteón Santiago, Universidad Carolina, Parque Hundido y más

El complejo Bosques de Monterreal, ubicado en la Sierra de Arteaga, abarca una superficie de más de 700 hectáreas, con una altitud que va desde los 2 mil 300 hasta los 3 mil 700 metros sobre el nivel del mar. Su pista principal de esquí, con 230 metros de longitud y una pendiente de 20 grados, está hecha de un material llamado dendix, una fibra especial que permite deslizarse sin necesidad de nieve natural.